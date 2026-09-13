Selon les informations du journal espagnol AS, l’international suisse figure sur les tablettes du Real Madrid, au cas où les négociations autour d’une prolongation de contrat avec l’actuel numéro un Thibaut Courtois (contrat jusqu’en 2027) échoueraient.

Ainsi, Kobel aurait déjà été proposé aux Madrilènes par le passé, raison pour laquelle les dirigeants de la Maison-Blanche suivraient de très près la situation du joueur de 28 ans.

À Dortmund, Kobel est encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2028. Récemment, Sport Bild a rapporté que le BVB souhaitait absolument poursuivre sa collaboration avec le gardien suisse et aimerait donc prolonger son contrat de manière anticipée.

Dans l’équipe de l’entraîneur Niko Kovac, le joueur de 28 ans est depuis des années le numéro un incontesté. Au total, il a déjà disputé 221 matches officiels avec les Schwarzgelben (282 buts encaissés, 72 clean sheets).

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Gregor Kobel va-t-il prolonger son contrat avec le BVB ?

On ne sait pas dans quelle mesure Kobel lui-même est intéressé par une prolongation de contrat à Dortmund. Par le passé, des rumeurs d’intérêt de grands clubs européens ont régulièrement circulé : le Bayern Munich, entre autres, aurait un temps considéré le Suisse comme un successeur potentiel de Manuel Neuer.

Un transfert à la Säbener Straße n’est depuis longtemps plus d’actualité, puisque le champion d’Allemagne record a désormais trouvé son prince héritier en Jonas Urbig. Cela étant, Kobel resterait toujours très coté auprès de plusieurs clubs de Premier League.