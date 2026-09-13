Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Rot-Weiß Oberhausen v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Christian Guinin

Traduit par

Prolongation de contrat en danger ? Une star du BVB aurait été proposée au Real Madrid

Bundesliga
G. Kobel
Mercato
LaLiga
Borussia Dortmund
Real Madrid

Le BVB aimerait poursuivre plus longtemps sa collaboration avec le gardien Gregor Kobel. Un grand club pourrait toutefois venir contrarier ce plan.

Selon les informations du journal espagnol AS, l’international suisse figure sur les tablettes du Real Madrid, au cas où les négociations autour d’une prolongation de contrat avec l’actuel numéro un Thibaut Courtois (contrat jusqu’en 2027) échoueraient.

Ainsi, Kobel aurait déjà été proposé aux Madrilènes par le passé, raison pour laquelle les dirigeants de la Maison-Blanche suivraient de très près la situation du joueur de 28 ans.

À Dortmund, Kobel est encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2028. Récemment, Sport Bild a rapporté que le BVB souhaitait absolument poursuivre sa collaboration avec le gardien suisse et aimerait donc prolonger son contrat de manière anticipée.

Dans l’équipe de l’entraîneur Niko Kovac, le joueur de 28 ans est depuis des années le numéro un incontesté. Au total, il a déjà disputé 221 matches officiels avec les Schwarzgelben (282 buts encaissés, 72 clean sheets).

TSG Hoffenheim v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Gregor Kobel va-t-il prolonger son contrat avec le BVB ?

On ne sait pas dans quelle mesure Kobel lui-même est intéressé par une prolongation de contrat à Dortmund. Par le passé, des rumeurs d’intérêt de grands clubs européens ont régulièrement circulé : le Bayern Munich, entre autres, aurait un temps considéré le Suisse comme un successeur potentiel de Manuel Neuer.

Un transfert à la Säbener Straße n’est depuis longtemps plus d’actualité, puisque le champion d’Allemagne record a désormais trouvé son prince héritier en Jonas Urbig. Cela étant, Kobel resterait toujours très coté auprès de plusieurs clubs de Premier League.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google