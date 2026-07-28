Le Barça s'est entraîné ce mardi au centre St George's Park sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick, tandis que deux joueurs se sont progressivement réintégrés au groupe après avoir récupéré de leurs blessures.

Selon le journal « Mundo Deportivo », le Barça a de nouveau tenu son entraînement au centre St George's Park, achevant ainsi la troisième séance de sa tournée de préparation pour la nouvelle saison en Angleterre.

Flick a dirigé une séance d'entraînement physique à laquelle ont de nouveau pris part Fermín López et Ronald Araújo.

Les deux joueurs ont participé aux exercices d'échauffement et aux exercices de passes avec leurs coéquipiers, tandis qu'ils ont effectué, dans la dernière partie de la séance, quelques courses légères en individuel afin de retrouver leur condition physique après s'être remis de leurs blessures.

Le gardien Marc-André ter Stegen a poursuivi normalement ses entraînements, dans l'attente de la fin de son prêt à l'Ajax, tandis qu'Alejandro Baldé a poursuivi son programme d'entraînement individuel.

Le latéral gauche suit ce programme depuis une semaine et n'a pas encore rejoint le reste de l'équipe. Il s'est néanmoins entraîné seul et a été vu quitter le terrain d'entraînement avec le reste des joueurs.

Frenkie de Jong était également présent sur la pelouse, lui qui suit un traitement conservateur après la confirmation d'une déchirure du ligament latéral interne de son genou droit. Le joueur néerlandais a échangé quelques mots avec plusieurs membres du staff technique pendant que ses coéquipiers effectuaient leurs exercices sur le terrain.

Le Barça se prépare pour une nouvelle double séance d'entraînement mercredi au centre St George's Park. Le retour de Raphinha au sein de l'équipe est attendu, mais on ignore encore si le Brésilien participera pleinement aux entraînements avec le groupe après avoir subi une blessure musculaire lors de la Coupe du monde.