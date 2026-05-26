Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en République tchèque : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

République tchèque : retransmissions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Pour suivre les rencontres depuis l’étranger, connectez-vous à un serveur situé en République tchèque et suivez les matchs de la Coupe du monde en direct sur la chaîne gratuite Česká televize (ČT).

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en République tchèque ?

En République tchèque, les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre la chaîne publique nationale et un grand groupe médiatique commercial, garantissant ainsi une couverture complète sur les chaînes gratuites et les plateformes numériques.

Voici comment suivre intégralement la compétition :