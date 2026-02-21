Correspondant de football anglais, américain et écossais

Je rejoins Footballco en juin 2022 après avoir travaillé pendant cinq ans chez Reach PLC.

Depuis mon enfance, j’ai toujours été passionné de football, et mon amour pour ce sport remonte aussi loin que je puisse m’en souvenir. Parmi mes amis et ma famille, je suis connu pour avoir une connaissance ennuyeusement encyclopédique des matchs de Liverpool, y compris les scores et les buteurs.

Né en 1989, j’ai passé la plus grande partie de mon enfance (et au-delà) à regarder le Man Utd de Ferguson dominer le football anglais. Lors des quelques matchs auxquels j’ai assisté, j’ai rarement vu Liverpool gagner. Mon premier match était Liverpool 0 Ipswich 1 en 1995.

Aujourd’hui, je partage un abonnement saisonnier à Anfield. Les démons de l’enfance sont apaisés. J’ai eu le privilège d’assister à notre ascension sous Jürgen Klopp et j’étais au stade lorsque nous avons remporté notre 20ᵉ titre de champion en mai 2025. Arne Slot représente fièrement nous, les chauves, là-bas.

Mon XI de tous les temps

GAR : Alisson Becker

DEF : Alexander-Arnold, Van Dijk, Hyypiä, Robertson

MIL : Alonso, Gerrard

ATT : Salah, Suárez, Mané, Fowler

Contactez-moi à : neil.bennett@footballco.com

Suivez-moi sur LinkedIn ici.