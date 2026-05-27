Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Irak : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Irak

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Qui diffusera la Coupe du monde de la FIFA 2026 à la télévision en Irak ?

En Irak, les droits de diffusion officiels et exclusifs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont détenus par beIN Sports, diffuseur principal pour l’ensemble de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Voici comment suivre la compétition :