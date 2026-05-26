Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Égypte : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Égypte

Pour regarder les retransmissions locales des matchs de l'Égypte lors de la Coupe du monde depuis l'étranger à l'aide d'un réseau privé virtuel (VPN), connectez-vous à un serveur égyptien et suivez les rencontres en direct sur beIN SPORTS MAX, chaîne disponible sur la plateforme de streaming TOD ou via l'applicationbeIN CONNECT.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Égypte ?

En Égypte, les droits de diffusion officiels et exclusifs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont détenus par beIN Sports, diffuseur principal pour l’ensemble de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Voici comment suivre la compétition :