Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aux Pays-Bas : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aux Pays-Bas

Pour regarder les retransmissions locales des matchs de la Coupe du monde des Pays-Bas depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Connectez-vous simplement à un serveur néerlandais via votre VPN et suivez les rencontres en direct. Tous les matchs des Pays-Bas seront diffusés sur la chaîne nationale en clair NOS (via NPO 1 ou l’application NPO Start).

Qui diffusera la Coupe du monde de la FIFA 2026 à la télévision aux Pays-Bas ?

Aux Pays-Bas, les droits de diffusion officiels et exclusifs de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 sont détenus par le diffuseur public Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

Voici comment suivre la compétition :

📺 Diffusion en clair

NOS (NPO 1) : En tant que chaîne publique nationale, la NOS diffusera les matchs en direct et gratuitement sur le réseau de télévision. Vous pourrez suivre tous les matchs de la phase de groupes des Oranje — y compris leur match d’ouverture très attendu contre le Japon — ainsi que la finale de la Coupe du monde, sans avoir besoin d’un abonnement payant, via le câble standard ou une antenne numérique.

📱 Diffusion numérique et streaming gratuit

NPO Start et NOS.nl : pour une expérience 100 % numérique, l’intégralité de la compétition sera proposée en direct et gratuitement aux téléspectateurs néerlandais. Les fans pourront suivre chaque rencontre en live, revoir les temps forts à la demande et accéder aux analyses d’experts en studio sur smartphone, tablette ou TV connectée via l’application NPO Start ou le site officiel de la NOS.



