Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Congo : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Congo

Pour accéder aux diffusions locales depuis l’étranger, connectez-vous à un serveur situé au Congo et suivez les rencontres de la Coupe du monde en direct sur les chaînes nationales gratuites, telles que la RTNC (Radio-Télévision Nationale Congolaise) et Télé Congo (en République du Congo).

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision au Congo ?

Au Congo (qui englobe à la fois la République du Congo et la République démocratique du Congo), les droits de diffusion officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre les grandes chaînes régionales et les chaînes publiques nationales.

Voici comment suivre la compétition :