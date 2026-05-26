Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Canada

Pour accéder aux diffusions locales depuis l’étranger, connectez-vous à un serveur VPN canadien et suivez les rencontres en direct sur TSN (commentaires en anglais) ou RDS (commentaires en français).

🇧🇷 Brésil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile et Paramount+.

🇨🇴 Colombie

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croatie

HRTi

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danemark

TV2 Danemark | TV2 Play Danemark

🇪🇨 Équateur

DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonie

Go3 Extra Sports Estonie

Fidji : FBC Sports

FBC Sports

🇫🇮 Finlande

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Allemagne

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésie

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlande : RTÉ

RTÉ

🇮🇹 Italie

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japon

DAZN Japon

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Maurice

Application New World Sport

🇲🇽 Mexique

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Népal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Pays-Bas

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes (streaming en direct), Tigo Sports Nicaragua et FOX.

🇳🇴 Norvège

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Pérou

DIRECTV Sports Pérou, DGO, Disney+ Premium Chili et Paramount+.

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Roumanie

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 Saint-Marin

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapour

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV

🇪🇸 Espagne

DAZN Espagne, TVE La 1, RTVE Play et fuboTV España

🇸🇪 Suède

TV4 Suède | TV4 Play

🇨🇭 Suisse

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquie

Turquie

🇬🇧 Royaume-Uni

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 États-Unis

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Application FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO et Inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision au Canada ?

Au Canada, les droits de diffusion exclusifs de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 sont détenus par Bell Média.

Voici comment suivre la compétition :

Diffusion anglophone : les rencontres seront retransmises en direct sur TSN (The Sports Network) et CTV .

En français, suivez la compétition sur RDS (Réseau des sports).

Pour lestreaming , utilisez les applications TSN+ ou RDS . Les rencontres diffusées sur CTV sont aussi disponibles via l’ applicationCTV ou sur Crave (chaîne CTV en direct).



