Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Canada : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Canada

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision au Canada ?

Au Canada, les droits de diffusion exclusifs de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 sont détenus par Bell Média.

Voici comment vous pourrez suivre la compétition :

Diffusion anglophone : les rencontres seront retransmises en direct sur TSN (The Sports Network) et CTV .

En français, suivez la compétition sur RDS (Réseau des sports).

Pour le streaming , utilisez les applications TSN+ ou RDS . Les matchs diffusés sur CTV sont aussi disponibles via l’ applicationCTV ou sur Crave (chaîne CTV en direct).



