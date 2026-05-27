Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Iran

Pour suivre les retransmissions locales des matchs de l’Iran depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Connectez-vous simplement à un serveur iranien et suivez l’action sur des chaînes telles que l’IRIB.

Où regarder la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Iran ?

En Iran, les passionnés de football pourront suivre la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à une combinaison de chaînes de télévision nationales gratuites et de chaînes sportives régionales payantes.

Voici comment suivre la compétition :