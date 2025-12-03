Profitez d'une nature époustouflante et découvrez une multitude d'activités… Que faire au Qatar pendant la Coupe Arabe de la FIFA 2025 ?

Cependant, lors de votre séjour, de nombreuses activités hors football vous attendent également, pour une expérience vraiment unique.

Plages magnifiques

Le Qatar offre une expérience balnéaire exceptionnelle, avec un climat agréable en décembre, car c'est l'hiver dans la plupart des pays arabes participants. C'est l'occasion rêvée pour les supporters de profiter de la mer et du soleil sur la plage de Katara, et de découvrir les îles de mangrove d'Al Khor, où ils pourront admirer une nature luxuriante et des arbres rares et magnifiques.

Académie Aspire

Si vous souhaitez rester connecté au monde du sport, visitez l'Académie Aspire, un complexe sportif exceptionnel. Elle a récemment accueilli la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, un événement historique qui a réuni 48 équipes et disputé 104 matchs. Vous pourrez admirer les stades et les installations sportives qui ont révélé certains des plus grands talents de différents sports et découvrir les dernières technologies de thérapie sportive disponibles au sein du complexe.

Île aux Bananes

Si vous souhaitez allier nature et aventure, la célèbre Île aux Bananes, située sur une île privée du Qatar, est la destination idéale. Profitez de paysages naturels époustouflants et de la mer, ainsi que d'un parc d'attractions unique proposant une variété de manèges à sensations.

Angry Birds World

Vous souvenez-vous du jeu populaire qui a captivé des millions de personnes à travers le monde ? Vous pouvez le vivre en direct au Qatar et rejoindre vos personnages préférés pour une aventure unique.

Complexe équestre d'Al Shaqab

Si vous êtes passionné d'équitation et de sports équestres, une visite à Al Shaqab sera un véritable enchantement. Découvrez les chevaux arabes de pure race, assistez à leurs méthodes d'entraînement et profitez de diverses compétitions équestres.