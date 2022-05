Premier League Awards : Phil Foden élu meilleur jeune de la saison

La saison 2021-2022 touchant à sa fin, c'est l'heure de la remise des prix dans de nombreux championnats. Après les Trophées UNFP, c'est au tour de la Premier League de récompenser les meilleurs joueurs de la saison.

Et pour le trophée du meilleur jeune de la saison (Premier League Young Player of the Season en v.o.), c'est Phil Foden qui été sacré et ce, pour la deuxième année consécutive.

Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Crystal Palace), Tyrick Mitchell (Crystal Palace), Mason Mount (Chelsea), Aaron Ramsdale (Arsenal), Declan Rice (West Ham) et Bukayo Saka (Arsenal) étaient aussi nommés.

« Je suis très fier d'avoir remporté ce prix pour une deuxième saison consécutive. Il y a tellement de jeunes joueurs talentueux en Premier League que c'est un véritable honneur de le gagner à nouveau », a déclaré Foden.

Le palmarès du « Premier League Young Player of the Season »

2019-2020 : Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

2020-2021 : Phil Foden (Manchester City)

2021-2022 : Phil Foden (Manchester City)