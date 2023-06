Pourquoi Paolo Maldini a été limogé de son poste de directeur technique de l'AC Milan ?

Paolo Maldini a été démis de ses fonctions de directeur technique de l'AC Milan et Ricky Massara a également été licencié à San Siro.

Après une très belle saison réussie sur le plan sportif, l'AC Milan a décidé, à la surprise générale, de faire un remaniement en interne. Exit Paolo Maldini et Ricky Massara. Ces décisions ont été prises à l'issue d'une réunion entre les dirigeants et le propriétaire du club, Gerry Cardinale, qui s'est tenue lundi.

Maldini paye un contentieux datant de 2019

La discussion aurait été brève et Cardinale, chef des RedBirds, a pris la décision de se séparer de Maldini et Massara. Les deux hommes étaient chargés des transferts et de la négociation des contrats, mais le débat sur la stratégie de recrutement et l'investissement dans de nouveaux joueurs aurait conduit à une restructuration à la tête d'un des géants de la Serie A.

Le directeur général de Milan, Giorgio Furlani, a joué un rôle prépondérant dans les négociations contractuelles avec Rafael Leao - l'international portugais s'étant désormais engagé sur de nouvelles conditions - et cette lutte de pouvoir aurait contribué à ce que Maldini prenne le chemin de la sortie.

Maldini remplacé en interne

Les problèmes dans ce département remonteraient à 2019, lorsque Furlani et l'ancien directeur général Ivan Gazidis ont tenté de convaincre Ralf Rangnick de devenir le nouveau manager du club, Maldini et l'ancien directeur financier Zvonimir Boban s'opposant à cette décision, ce qui a conduit ce dernier à quitter son poste.

Le Milan a confirmé le départ de Maldini dans un communiqué mardi : "L'AC Milan annonce que Paolo Maldini met fin à son rôle au sein du club, à compter du 5 juin 2023. Nous le remercions pour ses années de service à ce poste, qui ont contribué au retour en Ligue des champions et à la victoire du Scudetto en 2021/22. Ses fonctions quotidiennes seront assurées par une équipe travaillant en étroite collaboration avec le directeur de l'équipe première, qui rendra compte au directeur général."

Maldini a passé toute sa carrière à Milan, en tant que joueur et directeur, et les supporters seront déçus de voir partir une autre légende du club. Furlani devrait toutefois assumer des responsabilités plus importantes aux côtés du recruteur en chef Geoffrey Moncada, tandis qu'Igli Tare pourrait être recruté par la Lazio, son rival national, puisqu'il ne prolongera pas son contrat de directeur sportif au sein du club romain.