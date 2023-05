Pourquoi le PSG n'est pas au niveau de Manchester City? Pirès a l'explication

Après la nouvelle contre-performance du PSG contre Lorient, Robert Pirès a pointé la raison de la différence niveau entre Paris et Manchester City.

Ce dimanche, le PSG a encore chuté en Ligue 1 dans une fin de saison particulièrement irrégulière pour les hommes de Christophe Galtier. Déjà battus en début de mois par l'OL à la maison (0-1), les Parisiens ont à nouveau sombré au Parc, contre Lorient cette fois (1-3). Et plus que la défaite, c'est la manière et l'attitude qui posent question. Une nouvelle contre-performance qui a poussé le plateau du Canal Football Club à s'interroger sur la différence de niveau entre le PSG et Manchester City, l'autre « club État » du football européen. Présent sur le plateau, Robert Pirès pense avoir l'explication.

Selon Pirès, le PSG et Manchester City n'ont pas le même objectif

Attérré mais pas étonné, Habib Beye explique cette défaite par la démotivation qui plane au PSG : « Le PSG est en roue libre depuis qu'ils savent qu'ils vont être champions au vu de leurs qualités. Malheureusement, à Paris, on ne fait pas les réels constats : il faut trouver des solutions mais les Parisiens ne les ont toujours pas trouvées. Avoir resigné Verratti montre qu'on ne réfléchit pas en termes de performances. »

Et en parlant de performances, l'ancien international sénégalais dénonce un problème de hiérarchie : « Le statut, c'est une performance et pas un nom. Et aujourd'hui, je l'ai vu à travers les attitudes, il y a certains statuts qui sont indéboulonnables. Et si ça ne change pas, ça continuera comme ça. C'est pour ça qu'il y a ce genre de matchs, il n'y a pas d'âme. Les gamins viennent au stade et ne voient rien. On a le droit de perdre mais pas comme ça. »

Pour Robert Pirès, l'explication est autre et elle permet de comprendre la différence de niveau entre le PSG et Manchester City, dont le projet initialement équivalent est bien plus avancé : « Ce qui me dérange, c'est les attitudes des joueurs. Quand t'es un joueur, t'as le devoir d'être irréprochable. Et le message doit venir du président et dire l'attitude qu'il faut avoir. Et quand on parle de Paris aujourd'hui, on ne parle que de trois joueurs. Car c'est le marketing. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut tout mettre en oeuvre pour cela : le PSG a les mêmes moyens que City mais le problème, c'est le casting. À City, on s'en fout du marketing, eux ce qu'ils veulent c'est la Ligue des Champions. »