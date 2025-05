Pourquoi le match Le Havre - OM a-t-il été interrompu ?

Le match entre Le Havre et l’OM a été interrompu ce dimanche soir en raison d’incidents en tribunes.

Le duel de la 33e journée de Ligue 1 entre Le Havre et l’Olympique de Marseille a été interrompu ce samedi soir au Stade Océane. Alors que les Phocéens menaient 1-0 grâce à un but d’Amine Gouiri, la rencontre a été suspendue peu après l’heure de jeu. À ce moment-là, l’OM tenait une victoire cruciale qui pouvait sceller sa qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

Gouiri frappe encore, l’OM proche du but

C’est à la 56e minute qu’Amine Gouiri a ouvert le score pour Marseille, profitant d’une passe de Pierre-Emile Højbjerg pour tromper le gardien havrais. Ce but, son neuvième en Ligue 1 depuis son arrivée en janvier, plaçait l’OM en position idéale pour consolider sa deuxième place au classement. Avec cette avance, les hommes de Roberto De Zerbi étaient virtuellement assurés de finir sur le podium, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions.

AFP

L'article continue ci-dessous

Une interruption qui tombe mal

La rencontre a été interrompue à la 63e minute, alors que Marseille dominait les débats avec 61,9 % de possession et 18 tirs contre 3 pour Le Havre. Cette suspension intervient au pire moment pour l’OM, qui semblait maîtriser son sujet et se dirigeait vers une victoire précieuse. Les raisons exactes de l’interruption n’ont pas été précisées, mais cette pause pourrait perturber la dynamique marseillaise. Mais ça serait lié à un problème en tribunes et qui concerne les deux camps des supporters. Selon les dernières nouvelles, le match va être en mesure de reprendre et ne sera donc pas reporté.

Le Havre en difficulté

De son côté, Le Havre, 16e au classement, lutte pour sa survie en Ligue 1. Une défaite ce soir aurait des conséquences lourdes dans la course au maintien. Le club normand, qui n’a remporté qu’un seul de ses 11 derniers matchs à domicile, espérait créer la surprise face à un adversaire en forme.

Une fin de saison sous tension

Si le match ne reprend pas, l’OM devra attendre la décision des instances pour savoir si la victoire lui est accordée. Quoi qu’il en soit, cette interruption ajoute du suspense à une fin de saison déjà haletante. Marseille, qui affrontera Rennes lors de la dernière journée, espère valider rapidement son billet pour la Ligue des champions.