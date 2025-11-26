Pourquoi Cristiano Ronaldo a été laissé à la maison par Al-Nassr

Les supporters ont ainsi eu un rappel que l'icône portugaise ne devrait pas jouer un rôle majeur dans cette compétition continentale de deuxième rang en Asie. En l'absence de Ronaldo, João Félix a mené l'attaque et a brillé lors de cette victoire éclatante 4-0, confirmant le brillant début de saison d'Al-Nassr.

Al-Nassr s'impose malgré l'absence de Ronaldo.

Le club saoudien d'Al-Nassr, l'un des plus importants du football, s'est déplacé au Tadjikistan mercredi pour affronter Istiklol au stade Markazii Jumhuriyavii, dans le cadre de la Ligue des champions de l'AFC 2. Les visiteurs se sont imposés avec une victoire convaincante 4-0, et ce, sans leur joueur vedette, Ronaldo, qui n'a pas été retenu dans le groupe.

L'entraîneur Jorge Jesus a opté pour une équipe largement remaniée, laissant au repos des joueurs comme Sadio Mané et Iñigo Martínez. De plus, Kingsley Coman, à l'instar de Ronaldo, n'était pas dans le groupe. Cependant, cela n'a pas perturbé Al-Nassr.

Felix, en grande forme ces derniers temps, a ouvert le score à la 12e minute, transformant un penalty parfait qui a trompé le malheureux gardien d'Istiklol, Nikola Stosic. Mohamed Simakan, ancien joueur du RB Leipzig en Bundesliga, a doublé la mise à cinq minutes de la fin de la première mi-temps, permettant aux visiteurs de rentrer aux vestiaires avec une avance confortable de 2-0.

Pendant une grande partie de la seconde période, les hommes de Jesus ont peiné à trouver leur rythme. Les entrées en jeu de Sadio Mané et Ayman Yahya ont encore aggravé la situation pour les locaux. L'ancien attaquant de Southampton, Liverpool et du Bayern Munich a transformé la passe décisive de Felix pour sceller la victoire à la 84e minute, et avant le coup de sifflet final, l'international saoudien Yahya a parachevé une performance éblouissante avec un but dans le temps additionnel.