Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, a tranché sur l'identité du joueur qui succédera à Lionel Messi pour porter le mythique numéro 10.

Messi a annoncé sa retraite internationale cette semaine à l'âge de 39 ans, faisant surgir la question la plus importante : qui portera le numéro 10, sachant qu'il est difficile de retirer ce numéro lors des matches officiels conformément au règlement de la FIFA.

Bien entendu, Messi succède à une autre légende du jeu et héros national de son pays, le regretté Diego Maradona, qui a lui aussi porté le prestigieux numéro 10 de sa sélection.

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Selon le réseau ESPN, l'entraîneur Lionel Scaloni connaît déjà la star qui portera ce maillot légendaire.

Le réseau a affirmé : « Si Scaloni prolonge son contrat en tant que sélectionneur de l'Argentine, ce qui devrait être négocié dans les prochains mois, le maillot numéro 10 reviendra à Nico Paz. Cette décision a déjà été prise en interne et elle est prise au sérieux. »

Paz n'a que 21 ans, mais il compte déjà 11 matches internationaux avec sa sélection, et il s'est imposé comme l'un des jeunes talents les plus excitants d'Europe.

Il joue actuellement sous la direction de Cesc Fàbregas au sein du club de Côme, en Italie.

Il est en réalité né en Espagne, et le Real Madrid l'a arraché à Tenerife alors qu'il était adolescent pour l'intégrer à son académie.

Le Real Madrid disposait d'une clause de rachat sur Paz, et l'on pensait qu'il le rappellerait cet été, mais au final, le club est parvenu à un accord avec Côme.

Les Italiens ont conservé le milieu de terrain offensif contre une somme de 50 millions de livres sterling.

L'opération restructurée a supprimé les précédentes clauses de rachat/revente et a intégré une nouvelle option de rachat d'une valeur de 68,6 millions de livres sterling pour le Real Madrid, valable jusqu'en 2027.

Il convient de rappeler qu'il s'agit de la deuxième fois que Messi annonce sa retraite internationale, après 2016.

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Après avoir perdu deux finales consécutives de la Copa América, avant et après la finale de la Coupe du monde 2014, Messi avait décidé de se retirer de la sélection avant de revenir sur sa décision, ce qui fut suivi d'une décennie de domination.

Il a terminé sa carrière internationale avec un total de 125 buts en 207 matches internationaux, en plus de son sacre en Coupe du monde et de ses deux titres en Copa América.