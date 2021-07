Pour Petit, Pogba a perdu la balle avant de perdre le fil

Emmanuel Petit s'en est pris à Paul Pogba dans sa chronique pour Paddy Power.

Pendant le match face à la Suisse, Pogba a été vu se disputer avec colère avec son coéquipier Adrien Rabiot, les familles des deux joueurs auraient également eu un accrochage dans les gradins.

La France a ensuite perdu 5-4 aux tirs au but, Kylian Mbappé manquant le tir au but crucial, et Emmanuel Petit était incapable d'expliquer l'implosion des champions du monde.

"Je ne comprends pas vraiment ce qui est arrivé à la France contre la Suisse", a déclaré Petit à PaddyPower. "Pendant le match, nous n'avons bien joué que 20 minutes après que [Hugo] Lloris a arrêté le penalty. Après cela, nous avions l'air confiant et comme une bonne équipe. Mais ensuite il y a eu un incident - Pogba a perdu le ballon pour le deuxième but suisse - et La France s'est effondrée."

"On a tout perdu. Concentration, esprit d'équipe, envie - et la séance de tirs au but. Pire que tout, on a commencé à se battre sur le terrain entre nous. Il y a eu un gros clash entre Rabiot et Pogba, qui a perdu le fil, après le deuxième but suisse et à partir de là, nous n'avions plus aucun contrôle, aucune confiance. Nous avions l'air moyen, c'est difficile à expliquer."

Ce fut effectivement une fin de match étrange pour Pogba, qui avait largement impressionné par une performance industrieuse au milieu de terrain central. Aucun joueur français n'a gagné plus de duels que lui (19), tandis que ses 72 passes réussies étaient également un record pour l'équipe et il avait un taux de réussite impressionnant de 93,6% dans la moitié de terrain adverse.

En revanche, l'échec de Mbappé aux tirs au but était emblématique d'un tournoi décevant dans lequel la superstar du Paris Saint-Germain n'a pas réussi à marquer. Aucun de ses six tirs contre la Suisse n'a réussi à atteindre le cadre, y compris une glorieuse occasion en prolongation

"Mbappé demandait plus de responsabilités avant le tournoi, et il y avait des histoires de ne pas passer le ballon à Giroud", a ajouté Petit. "Il y a même eu des bagarres dans les tribunes entre Rabiot, Mbappé et les familles de Pogba après le deuxième but. Puis le penalty de Mbappé a été manqué. On avait l'air si loin de l'équipe vainqueur de la Coupe du monde. Cela me rappelle notre équipe en 2002, quand nous sommes sortis de la phase de groupes. C'est vraiment dommage".