Pour Michael Owen, le PSG est "plus faible" avec Messi

Leo Messi affaiblit le PSG selon l'analyse d'un ancien attaquant de renom.

Le Paris Saint-Germain a entamé sa campagne de Ligue des champions en fanfare et Mauricio Pochettino a pu déployer son trident offensif composé de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, mercfredi soir, contre une surprnante équipe de Bruges.

Mais l'ancien attaquant anglais Michael Owen n'est pas très fan, et estime en fait que l'équipe française est plus faible avec la légende du FC Barcelone.

Leo Messi a surpris le monde du football en quittant le FC Barcelone l'été dernier sur un transfert gratuit, pour rejoindre le PSG où il pouvait retrouver son ami Neymar et le jeune prodige Kylian Mbappé.

Beaucoup salivaient à l'idée de voir ces trois-là jouer ensemble, et le PSG a été presque instantanément installé comme favori de la Ligue des champions.

"On a beau baver sur eux, cette équipe du PSG avec ces attaquants, ce sont tous des joueurs phénoménaux dans leur propre rôle", a déclaré Owen sur BT Sport.

"Mais les trois ensemble, ça les rend plus faibles pour moi et je ne comprends pas vraiment pourquoi ils sont l'un des favoris pour ça [la Ligue des champions]. Je pense que les équipes anglaises - Chelsea, Liverpool, Manchester City et Manchester United - sont de très loin supérieures."

L'article continue ci-dessous

Alors que Rio Ferdinand a été quelque peu contrarié, Owen a poursuivi en disant que d'autres joueurs signés par le PSG cet été - Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos - sont tous plus importants pour le club de Ligue 1.

"J'ai presque l'impression que la signature de joueurs comme Donnarumma et Sergio Ramos leur donne plus de chances de gagner [la Ligue des champions]", poursuit Owen, "que la signature de quelqu'un comme Messi".

Le PSG a été tenu en échec 1-1 par le club belge de Bruges pour ses débuts en Ligue des champions cette saison, Ander Herrera ayant marqué pour les hommes de Pochettino.