Selon les analystes de KieftJansenEgmondGijp, le fait que Memphis Depay n’ait joué que 45 minutes avec les Corinthians ne constitue pas un atout suffisant pour être aligné d’emblée en pointe de l’attaque des Pays-Bas. À leurs yeux, Donyell Malen, actuellement en pleine forme, incarne l’avant-centre parfait pour les Oranje, concluent-ils juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

« Malen est tellement en forme. Ça n’a aucun sens », juge René van der Gijp, qui ne voit pas Memphis démarrer en pointe lors de la Coupe du monde. « Il faut simplement commencer avec Malen », renchérit Kieft, tout à fait d’accord avec son voisin de table.

« Cela motivera aussi Memphis, qui se dira : je dois me donner à fond. S’il en est capable. Je pense que Koeman va commencer comme ça », anticipe Kieft, convaincu que Malen sera préféré lors de la Coupe du monde, dont les Néerlandais entameront le 14 juin par un match de groupe face au Japon.

« Si Malen confirme, Memphis ne jouera plus. Mais peut-être recevra-t-il un signal du genre : “maintenant, il y a quelqu’un d’aussi bon que moi” », analyse Kieft, pour qui la forme actuelle compte plus que les performances passées.

« Malen doit encore faire ses preuves, bien sûr. Nous sommes peut-être un peu trop optimistes, mais je pense que ça fonctionnerait très bien », ajoute-t-il à propos de l’attaquant qui a brillé lors de la seconde partie de saison à l’AS Rome.

Van der Gijp approuve les choix de Koeman pour sa liste définitive : « Kees Smit et Mats Wieffer ? Ce n’est pas le sujet. Wout Weghorst ? Fais-le entrer à deux minutes de la fin. »

Kieft comprend que Weghorst soit retenu pour apporter un impact en cours de match : « Bien sûr qu’on l’emmène, c’est tout à fait compréhensible. »