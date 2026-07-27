L'attaquant uruguayen Darwin Núñez est proche de mettre un terme à son aventure avec Al-Hilal, son départ des rangs du club n'étant plus qu'une question de temps, dans le cadre d'un transfert qui se fera sous forme de prêt avec option d'achat jusqu'en juin 2027.

Des sources bien informées ont révélé que le joueur, actuellement présent avec la délégation d'Al-Hilal lors de son stage de préparation en Autriche, pousse fortement pour partir, et a déjà obtenu un accord de principe de la direction du club pour son prêt.

Núñez avait initialement réclamé la résiliation de son contrat, avant qu'une formule de compromis ne soit trouvée, prévoyant qu'il renonce à une partie de son salaire, en contrepartie d'une contribution d'Al-Hilal à la prise en charge d'une partie de ses émoluments pour une durée d'une saison.

L'insistance du joueur à partir découle de son désir de revenir sur le continent européen et de rejoindre une équipe qui joue les titres. Ses agents ont proposé ses services à Barcelone ces derniers jours, et le dossier a été étudié au sein du club catalan.

Selon le journal espagnol « Sport », la prochaine destination de Núñez pourrait être le championnat portugais, en raison de l'intérêt sérieux des deux pôles du football portugais, Porto et Benfica. Les estimations font état d'une volonté de toutes les parties de boucler la transaction avant le retour de la délégation d'Al-Hilal en Arabie saoudite, le 3 août prochain.

L'option d'un retour à Benfica est la plus favorablement accueillie par le joueur, qui a vécu là-bas l'une de ses meilleures périodes footballistiques après y avoir été recruté en provenance de l'Almería espagnol, dans un transfert au cours duquel le club portugais avait soufflé le joueur à Barcelone pour 25 millions d'euros, avant qu'il ne brille et rejoigne Liverpool dans un transfert dépassant les 75 millions d'euros.

Toutefois, l'attaquant international n'a pas réussi à s'adapter à l'ambiance de la Premier League anglaise, et n'a pas trouvé la stabilité attendue lors de son expérience en championnat saoudien.

Malgré la réception d'autres offres de l'Atalanta et de Beşiktaş, il n'est parvenu à un accord avec aucun des deux, tandis que l'offre de Barcelone n'est encore qu'une simple proposition qui ne s'est pas transformée en démarche officielle jusqu'à présent.