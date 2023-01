Poupée pendue de Vinicius : immense tollé en Espagne avant le derby Real Madrid-Atlético

Grosse polémique en Espagne après le dérapage de supporters de l'Atlético de Madrid à l'encontre de Vinicius.

Ce jeudi 26 décembre 2023, le Real Madrid reçoit au stade Santiago-Bernabéu l'Atlético de Madrid en quart de finale de la Copa del Rey.

Des supporters de l'Atlético s'en prennent à Vinicius

Si les deux clubs entretiennent une rivalité sportive depuis plus d'un siècle, il arrive malheureusement que les supporters dérapent. Avant le derby en Copa del Rey, et selon les informations de Marca, un groupe de supporters de l'Atlético de Madrid, les « Frente Atlético », a complètement dérapé.

Sur un pont de Madrid, ils ont déployé une banderole avec la devise de leur groupe : « Madrid odia al Real » (« Madrid déteste le Real », en français).

Les membres de « Frente Atlético » ont ensuite pendu une poupée à l'effigie de Vinicus Junior…

Vinicius dans le collimateur des Colchoneros depuis une célébration

Le 18 septembre dernier, lors du derby madrilène joué en Liga au Civitas Metropolitano (ex-Wanda Metropolitano), Vinicius Junior avait été victime d'insultes racistes de la part de supporters de l'Atlético…

Avant ce choc, Koke, joueur de l'Atlético de Madrid, avait conseillé à Vinicius de ne pas faire la moindre célébration provocatrice en cas de but : « Il aura des problèmes s'il célèbre comme ça au Wanda, c'est certain et c'est normal. »

Cela n'avait pas calmé les ardeurs du Brésilien du Real Madrid qui avait dansé après l'ouveture de score de Rodrygo. Depuis sa danse, Vinicius est devenu la cible d'une partie des supporters de l'Atlético.

L'Atlético apporte son soutien à Vinicius

Ce jeudi, en début d'après-midi, l'Atlético de Madrid a publié un communiqué officiel pour apporter son soutien à Vinicius : « De tels actes sont répugnants et inadmissibles et font honte à notre société. Nous condamnons sans réserve tout acte portant atteinte à la dignité d'un club ou d'une personne. La rivalité entre nos deux clubs est à son comble mais le respect doit l'être aussi. […] Nous ne connaissons pas l'identité des auteurs de cet acte ignoble […] et nous espérons que les autorités parviendront à faire la lumière sur ces événements et que la justice interviendra. »

La Liga a également publié un communiqué pour condamner ces actes : « Nous condamnons fermement les actes de haine contre Vinicius Jr. L'intolérance et la violence n'ont pas leur place dans le football. Comme en de précédentes occasions, La Liga demande immédiatement l'ouverture d'une l'enquête afin de faire condamner les responsables, et nous demandons que les sanctions pénales les plus lourdes soient appliquées. »

