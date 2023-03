Portugal : Roberto Martinez met fin à l'incertitude sur la suite de la carrière de Cristiano Ronaldo

Le nouveau sélectionneur du Portugal va dévoiler sa première liste et a tranché concernant l'épineux cas Cristiano Ronaldo.

Alors que la très probable sélection d'Olivier Giroud en équipe de France a fait tiquer Jérôme Rothen, en raison de l'âge avancé de l'attaquant de l'AC Milan, d'autres sélections nationales connaissent le même type de problème. Il n'est jamais simple de tourner une page et surtout lorsqu'on a marqué l'histoire de son pays. C'est le cas d'Olivier Giroud, mais encore plus de Cristiano Ronaldo avec le Portugal.

Ronaldo présent contre le Liechtenstein ?

L'international portugais est à la croisée des chemins en sélection. Après avoir vu son statut évoluer négativement lors de la Coupe du monde, le Portugais a vu la nomination d'un nouveau sélectionneur ce qui pourrait très bien marquer la fin de son ère en sélection nationale. Mais après des semaines de doute, le voile est désormais levé.

Et selon toute vraisemblance, Roberto Martinez compte bel et bien sur Cristiano Ronaldo. C'est ce qu'affirme The Athletic, qui rapporte que Martinez s'est entretenu avec l'attaquant vétéran cette semaine avant de décider de l'appeler. Cristiano Ronaldo avait refusé de s'exprimer sur son avenir international après avoir été écarté par Fernando Santos au Qatar, avant d'être battu en quart de finale par les outsiders marocains.

La fin de l'état de grâce ?

Le joueur de 38 ans a également quitté l'Europe à la fin de l'année dernière pour s'engager avec le club saoudien d'Al-Nassr, avec lequel il a inscrit huit buts en neuf matches. Bien qu'aucune indication n'ait encore été donnée quant à l'ampleur de sa participation aux éliminatoires, il semble que Ronaldo reste déterminé à représenter son pays, car ces éliminatoires lui donneront également l'occasion de poursuivre ses propres exploits individuels.

La star portugaise détient actuellement le record de sélections dans l'histoire du football masculin avec le Koweïtien Bader Al-Mutawa, qui sera lui-même en action contre les Philippines le jour où le Portugal accueillera le Liechtenstein. Pour Roberto Martinez, ce match sera le premier depuis qu'il a pris ses fonctions après avoir quitté la Belgique à l'issue de la Coupe du monde. L'Espagnol deviendra probablement le cinquième entraîneur sous lequel Ronaldo a joué en près de 20 ans de carrière internationale.

Si une place de titulaire est loin d'être garantie - notamment en raison de la forme éclatante de Goncalo Ramos, joueur de Benfica -, il est probable que le joueur de 38 ans sera présent contre le Lichtenstein et l'Irlande dans une certaine mesure. Mais avant cela, Ronaldo jouera une dernière fois pour Al-Nassr, qui reçoit Abha en Saudi Pro League samedi.