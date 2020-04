Portugal - Jérémy Mathieu repousse se retraite

Alors qu'il avait annoncé prendre sa retraite à l'issue de la saison, le défenseur français a changé d'avis en raison de l'interruption.

Alors qu'il avait déclaré au media portugais A Bola qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison, le défenseur de 36 ans a laissé entendre qu'il allait poursuivre une saison de plus. Une décision prise en raison de l'interruption des compétitions liée au coronavirus.

"Vu les circonstances actuelles, ce serait dommage d'arrêter comme ça, surtout si le Championnat ne reprend pas", a déclaré l'international français à L'Equipe, avant de préciser qu'il se sentait mieux physiquement.

"Cette période de repos forcé me fait malgré tout du bien physiquement, j'ai beaucoup moins mal au tendon d'Achille et je me sens capable de continuer encore un an. Tout dépendra aussi des opportunités que je vais avoir."

Actuellement quatrième du championnat portugais avec le SportingCP, Mathieu sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Reste à savoir si son club lui proposera de signer pour une année supplémentaire ou s'il partira relever un dernier challenge ailleurs.