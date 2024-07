Les malheurs de Ronaldo contre la Slovénie prouvent que le Portugal doit faire sans lui après l'Euro, si ce n'est avant

Ronaldo était déterminé à faire de ce huitième de finale une affaire personnelle, et son pays en a été tout proche d'en faire les frais.

La performance de Cristiano Ronaldo contre la Slovénie lundi - et le mot performance est certainement approprié - a laissé les spectateurs dans le stade et aussi ceux qui étaient devant leurs écran déconcertés. Il était la star de son propre one-man-show. Le capitaine du Portugal a fait du Waldstadion de Francfort la scène de son mélodrame en huitièmes de finale de l'Euro 2024.

Inefficace dans le jeu face à la défense slovène et à son bloc bas, le joueur de 39 ans s'est contenté d'arroser les buts slovènes de coups francs plus ou moins farfelus, alors qu'il s'accaparait de tous les coups de pied arrêtés accordés à son équipe. Frustré pendant 90 minutes, Ronaldo se voyait enfin offrir une occasion en or depuis le point de penalty dans la première moitié de la prolongation, mais au lieu de faire sa fameuse célébration, il était réduit aux larmes lorsque son tir était brillamment repoussé par Jan Oblak.

Le gardien Diogo Costa s'est imposé comme le héros du Portugal, devant son capitaine, en réalisant trois arrêts de grande qualité. Cependant, Ronaldo a eu l'impression de vivre un moment décisif. "C'est le football, ceux qui échouent sont ceux qui essaient aussi", a-t-il déclaré après coup. "Je ferai toujours de mon mieux pour ce maillot, que j'échoue ou non. Il ne faut pas avoir peur, je n'ai jamais eu peur de regarder les choses en face, parfois je réussis, parfois non, mais abandonner est quelque chose que vous n'entendrez jamais de ma bouche."

Il n'est peut-être pas prêt à jeter l'éponge, mais c'est la dernière d'une longue série de preuves qui suggèrent qu'il est temps que le Portugal et son entraîneur Roberto Martinez passent à autre chose que le spectacle de Ronaldo, qui s'accroche désespérément aux gloires passées. Leurs espoirs pour l'Euro 2024 peuvent en dépendre.