Portugal-Espagne - Ronaldo, Fati, Kepa : ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Luis Enrique

Avant d'affronter le Portugal, Luis Enrique souhaite que Fati ne s'enflamme pas et maintient sa confiance à Kepa.

Mercredi, l' affrontera le à Lisbonne en match amical. Et avant cette rencontre, le sélectionneur de la Roja, Luis Enrique, s'est exprimé sur l'éclosion de Fati au Barça, les difficultés de Kepa à et le fait de croiser la route de Cristiano Ronaldo.

Pas question de bâtir une équipe autour de Fati

A seulement 17 ans, Ansu Fati est en train de devenir indispensable au Barça et à l'Espagne. Lors du premier match du Barça en , il s'est illustré en inscrivant un doublé en moins de 20 minutes. Et en septembre dernier, il était devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Roja.

Mais pour Luis Enrique, il n'est pas question de s'enflammer et de bâtir une équipe autour de lui : « La sélection est plus importante que n'importe quel joueur. C'est évidemment génial d'avoir des joueurs efficaces mais nous faisons fausse route si nous pensons qu'Ansu va nous faire gagner tous les matches. Ansu doit progresser dans de nombreux domaines et ce n'est encore qu'un adolescent. Il faut le laisser tranquille. Quand il joue en sélection, il doit penser au collectif et à se replier en défense. Il n'y a pas de système articulé autour d'un seul joueur. »

Kepa reste le numéro 1

Luis Enrique a ensuite abordé la situation de Kepa. Titulaire en sélection, il est désormais remplaçant à Chelsea depuis l'arrivée d'Edouard Mendy. Mais cela n'inquiète pas outre mesure le sélectionneur espagnol : « Dans la carrière d'un joueur, il y a des hauts et des bas. J'ai parlé avec Kepa et il gère parfaitement cette situation désagréable. C'est le moment idéal pour lui de montrer de quel métal il est fait. Avec nous, à l'entrainement, il est très concentré et heureux d'être là. »

Ronaldo, un exemple à suivre

Enfin, Luis Enrique a évoqué la rencontre face au Portugal et le danger que représente Cristiano Ronaldo : « Je ne sais pas si Cristiano jouera. Cela peut être une motivation de jouer contre un joueur d'un tel niveau. Après, qu'il soit présent ou absent cela ne change rien : nous allons tout faire pour gagner le match. Vous savez déjà que pour moi Lionel Messi est le meilleur du monde. Mais les deux joueurs doivent être félicités pour ce qu'ils font au top niveau depuis des années. Ce sont deux exemples à suivre. »