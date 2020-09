Ligue des nations – L'Espagne étrille l'Ukraine 4-0, Ansu Fati s'offre un record

L'Espagne a facilement battu l'Ukraine et Ansu Fati est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Roja !

D'ordinaire, quand un match se joue avec du public, on écrit qu'il ne fallait pas arriver en retard au stade. Mais avec un match huis clos, cela n'est plus possible. Dans une rencontre à sens unique, l' a donc ouvert le score dès la 3e minute de jeu sur un penalty de Sergio Ramos.

Un penalty obtenu par Ansu Fati, l'attaquant du Barça, dont c'était la première titularisation et la deuxième sélection après son entrée en jeu contre l' jeudi dernier.

Ramos égale Di Stéfano

Et juste avant la demi-heure de jeu, la Roja ajoutait un deuxième but par… Ramos. A la suite d'un corner, Dani Olmo récupérait le ballon et centrait pour Sergio Ramos, situé au deuxième poteau. Le défenseur espagnol s'élevait plus haut que son homologue ukrainien et plaçait une tête hors de portée de Pyatov.

Hasard du destin, en marquant son 23e but en sélection au stade Alfredo-Di-Stéfano, Sergio Ramos égale le mythique Alfredo Di Stéfano. Les deux joueurs occupent la 8e place du classement des meilleurs buteurs de l'Espagne, dont le record appartient à David Villa avec 59 réalisations.

Ansu Fati, plus jeune buteur de la Roja

Arrivait ensuite la 32e minute, qui fait désormais partie de l'histoire de la Roja. Lancé en profondeur par Sergio Reguilon, Ansu Fati plaçait une magnifique frappe enroulée qui ne laissait aucune chance à Pyatov. 3-0 mais surtout un but historique puisqu'Ansu Fati est devenu à 17 ans et 311 jours, le plus jeune buteur de la Roja, effaçant des tablettes Juan Errazquin.

En deuxième mi-temps, Luis Enrique, le sélectionneur de la Roja, profitait de son avance au score pour faire souffler son équipe. Sergio Ramos cédait sa place à Eric Garcia qui fêtait sa première sélection (61e), Oscar Rodriguez remplaçait Rodri Hernandez (69e) et enfin, Moreno était remplacé par Ferran Torres (74e). Et ce dernier portait le score à 4-0 d'un joli tir de l'intérieur du pied droit (84e).

Avec cette victoire, l'Espagne en profite pour s'emparer de la tête du groupe 4 avec 4 points devant l' (3 points), l'Allemagne (2 points) et la (1 point).