La direction du Barça a récompensé la découverte de l'entraîneur Hans Flick, qui a impressionné tout le monde ces derniers jours.

Xavi Espart (19 ans) a impressionné l'entraîneur Hans Flick ainsi que toute la direction sportive. Le jeune joueur, formé à l'académie du Barça, a séduit le technicien et Deco par ses prestations remarquables lors de la préparation de la saison, et il en a été récompensé.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Selon le journal « Mundo Deportivo », le FC Barcelone a décidé de le promouvoir en équipe première, après qu'il eut porté le maillot numéro 36 lors du premier match de Liga dimanche dernier à Elche, où il a débuté comme titulaire au poste d'arrière gauche. Espart portera désormais le maillot numéro 12 en Liga.

Il s'agit du premier geste posé par le Barça pour lui témoigner sa confiance. Flick l'apprécie pour sa polyvalence et son professionnalisme. Le produit de l'académie peut évoluer comme arrière droit, milieu défensif, milieu de terrain, ou même comme arrière gauche, comme il l'a fait dimanche dernier, lorsque Flick a laissé Baldé à Barcelone et que Cancelo n'était pas encore prêt à débuter comme titulaire.

Avec un contrat courant jusqu'en 2028, l'intention des Blaugrana est également de revaloriser son salaire et de prolonger son contrat pour une durée plus longue, ce qui se produira ultérieurement, une fois le marché des transferts refermé.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »



