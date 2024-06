Pologne - Pays-Bas : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Dans le groupe de la France, les Pays-Bas et la Pologne s’affrontent ce dimanche après-midi. Malheur au vaincu.

Le Groupe D de l’Euro, celui dans lequel figure l’équipe de France, s’ouvre ce dimanche avec l’opposition entre la Pologne et les Pays-Bas du côté de Hambourg. Ces deux sélections savent qu’elles doivent prendre des points d’entrée pour ne pas se retrouver en position délicate avant leur duel face à la France.

Les Pays-Bas, la force de l’habitude

Les Oranje de Ronald Koeman partent légèrement favoris de cette compétition. En dépit du forfait de leur maitre à jouer Frenkie De Jong, ils ont les atouts pour bien négocier leur entrée dans la compétition. Ils disposent de séduisants talents dans chaque secteur et leurs dernières sorties amicales sont très encourageantes. De plus, il faut se souvenir que lors du dernier Euro, ils avaient assuré un carton plein lors du premier tour (trois victoires en trois matches).

La tâche des Polonais va être compliquée car ils vont être privés de leur buteur, Robert Lewandowski. Le joueur du Barça s’est blessé lors du dernier match de préparation. Les Aigles se demandent comment ils pouvoir composer sans lui lors des deux premiers matches du tournoi.

Sous l’œil du staff tricolore

Historiquement, les Pays-Bas sont l’une des bêtes noires de la Pologne. En 12 confrontations, les Aigles n’ont jamais battu le Bataves (5 nuls et 7 revers). Néanmoins, la rencontre du jour ça sera la toute première entre les deux sélections dans un tournoi majeur. L’autre statistique à retenir c’est qu’aucun des 12 derniers matches des Néerlandais à l’Euro ne s’est soldé par un match nul.

Pronostic Pologne - Pays-Bas, les Pays-Bas devant au score à la mi-temps à la fin du match

Cette opposition sera probablement scrutée avec attention par Didier Deschamps et son staff. Il ne serait d’ailleurs pas surprenant de voir des membres du staff tricolore prendre place dans le Volkparkstadion, même s’il y a environ 300 km de distance entre les deux villes.

Horaire et lieu du match

Dimanche 16 juin 2024

A 15 heure, heure française

Stade : Volkparkstadion de Hambourg

Groupe D de l’Euro

Pologne – Pays-Bas

Les compos probables de Pologne - Pays-Bas

Pologne : Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Slisz; Frankowski, Zielinski, Piotrowski, Szymanski, Zalewski; Swiderski.

Pays-Bas : Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Ake, Van de Ven; Schouten, Veerman; Simons, Reijnders, Gakpo; Depay.

Sur quelle chaine suivre le match Pologne – Pays-Bas

La rencontre entre la Pologne et les Pays-Bas sera à suivre ce dimanche à partir de 15h sur la chaine beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming grâce à beIN Connect ou via l’application MyCanal.