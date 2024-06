Pronostic Pologne Pays-Bas - Euro 2024 16/06/2024 : Les Pays-Bas devant au score à la mi-temps et à la fin du match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Pologne Pays-Bas, premier match du groupe D de l'Euro 2024, ce dimanche à 15h.

Pronostic Pologne Pays-Bas : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Pologne Pays-Bas

Mi-Temps - Fin du Match = Pays-Bas - Pays-Bas ⭐ avec une cote de 2,20 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 45,5 % pour que les Pays-Bas gagnent à la mi-temps et à la fin du match.

pour que les Pays-Bas gagnent à la mi-temps et à la fin du match. Virgil van Dijk buteur ⭐ avec une cote de 8,50 sur Winamax, soit une probabilité de 11,7% pour que le capitaine des Pays-Bas marque.

pour que le capitaine des Pays-Bas marque. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 1,93 sur Betclic, représentant une probabilité de 51,8% pour qu'il y ait au moins trois buts dans la rencontre.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'action dans le groupe D commence dimanche avec les Pays-Bas affrontant la Pologne. Le vainqueur de ce match marquera un point important face aux favoris du groupe, la France, qui ne joue que lundi soir.

Comme toujours, les attentes sont élevées pour l'équipe des Pays-Bas. Ils ont l'une des défenses les plus solides de la compétition et une pléthore de joueurs décisifs en attaque. Ils arrivent à Hambourg en pleine forme, après avoir remporté trois de leurs quatre matchs de préparation avant le tournoi, tous sur un score de 4-0.

La Pologne a terminé troisième de son groupe et a dû se qualifier via les barrages pour décrocher une place en Allemagne. En fait, il a fallu une séance de tirs au but contre le Pays de Galles pour devenir la dernière des 24 équipes à se qualifier pour le tournoi, un match au cours duquel les Polonais n'ont pas réussi à cadrer un seul tir en 120 minutes.

Les compos probables pour Pologne Pays-Bas

La composition probable de la Pologne en 3-4-2-1 :

W. Szczesny ; J. Bednarek, P. Dawidowicz, J. Kiwior ; N. Zalewski, B. Slisz, J. Moder, P. Frankowski ; S. Szymanski, P. Zielinski ; K. Piatek.

La composition probable des Pays-Bas en 4-3-3 :

B. Verbruggen ; N. Ake, V. van Dijk, M. De Ligt, D. Dumfries ; J. Schouten, T. Reijnders, J. Veerman ; C. Gakpo, X. Simons, M. Depay.

Les meilleurs paris à prendre pour Pologne Pays-Bas

Pronostic Pologne vs Pays-Bas 1 : Mi-Temps - Fin du Match = Pays-Bas - Pays-Bas @ 2,20 avec Parions Sport

Les Pays-Bas battent généralement les équipes contre lesquelles ils sont favoris et échouent contre les meilleures équipes. Ils ont été deuxièmes de leur groupe de qualification derrière la France, contre laquelle ils ont perdu deux fois en tant qu'outsiders. Cependant, ils ont remporté les six autres matchs en tant que favoris. Avec une cote de 1,54 pour gagner ici, Ronald Koeman s'attendra à ce que son équipe commence en trombe. La France est leur prochain adversaire, ce qui devrait les motiver davantage à faire le travail ici. Les Néerlandais menaient à la mi-temps et à la fin du match lors de huit de leurs 11 dernières victoires, y compris quatre de leurs cinq dernières victoires.

Pronostic Pologne vs Pays-Bas 2 : Virgil van Dijk buteur @ 8,50 avec Winamax

Les Pays-Bas ont envoyé un message clair à leurs rivaux de groupe lors de leur dernier match de préparation avant le tournoi. Ils ont impressionné en écrasant l'Islande 4-0, une équipe qui venait de battre les favoris de l'Euro 2024, l'Angleterre, 1-0. La victoire était d'autant plus impressionnante qu'il s'agissait de leur troisième victoire 4-0 en quatre matchs. Virgil van Dijk faisait partie des buteurs, marquant son deuxième but en autant de matchs. Le capitaine de Liverpool est bien placé pour continuer sa série de buts, la Pologne étant susceptible de concéder sur coups de pied arrêtés. Le joueur de 32 ans aura plus de motivation que la plupart, ayant manqué la dernière édition de cette compétition en raison d'une blessure au ligament croisé du genou. Cette blessure avait conduit à ce qu'il soit prématurément écarté par beaucoup.

Pronostic Pologne vs Pays-Bas 3 : Plus de 2,5 Buts @ 1,93 avec Betclic

Je suis surpris de voir la ligne de buts fixée aussi bas, mais je suis prêt à la prendre. Les Néerlandais ont une multitude de talents offensifs qui pourraient probablement atteindre cet objectif à eux seuls. Lors de son deuxième passage en tant qu'entraîneur des Pays-Bas, Ronald Koeman a vu 48 buts marqués en 14 matchs, avec une moyenne de 3,43, dont 12 avec plus de 2,5 buts. La Pologne connaît une crise de blessures en attaque, ce qui peut expliquer la cote que nous obtenons ici. Ils sont déjà privés d'Arkadiusz Milik, blessé lors du match amical contre l'Ukraine. Robert Lewandowski les a rejoints après s'être blessé contre la Turquie, avec Karol Swiderski incertain après s'être blessé ironiquement en célébrant un but. Cependant, depuis que Fernando Santos a été remplacé en milieu de campagne de qualification, nous avons vu une approche plus positive de la part des Polonais. Michal Probierz a dirigé huit matchs et son équipe n'a échoué à marquer qu'une seule fois, atteignant 16 buts. Trois de leurs quatre derniers matchs ont vu un minimum de trois buts.

