Pogba, tout est fini ? L'inquiétude grandit

La star française devait enfin, tardivement, faire ses débuts à la Juventus jeudi en quart de finale de la Coppa Italia contre la Lazio.

Il avait été nommé dans le groupe de la Juventus pour la première fois cette saison dimanche, mais n'est pas sorti du banc de touche lors de la défaite 2-0 des Bianconeri à Monza.

Il devait arriver contre la Lazio, mais l'entraîneur Max Allegri a confirmé lors de la conférence de presse d'avant-match mercredi que Pogba s'était à nouveau blessé légèrement. Une "douleur au fléchisseur", a déclaré Allegri, qu'il a minimisé comme quelque chose qui peut arriver après une longue période d'inactivité. La durée de l'indisponibilité n'est pas claire, mais il semble qu'il s'agisse d'un problème mineur.

Néanmoins, les blessures constantes de Pogba commencent maintenant à devenir une sorte de parodie.

Pogba n'a pas tapé dans un ballon cette saison depuis son transfert gratuit depuis Manchester United à la Juventus cet été.

En septembre, le joueur de 29 ans a été opéré d'une déchirure du ménisque qu'il avait subie pendant l'été et qui n'avait pas répondu à un traitement conservateur.

Il avait essayé de se rétablir à temps pour la Coupe du monde avec la France, mais s'est ensuite blessé à la cuisse avant la finale.

Pogba a ensuite subi un certain nombre de revers en décembre et début janvier avant de retrouver lentement la forme.

Il a dû rester sur la touche pendant que la Juve vivait une campagne catastrophique sur et en dehors du terrain. Déjà bien éloignée de la course au titre au début de l'année, elle a subi l'humiliation de se voir retirer 15 points dans le cadre du scandale des plusvalues. La Juve se retrouve donc en bas du tableau et ne pourra certainement pas se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

On espérait que le retour prévu de Pogba cette semaine pourrait donner un coup de pouce indispensable à un club en pleine crise.

Mais la blessure la plus récente de la star du milieu de terrain signifie qu'il est à nouveau sur la touche.

Combien de blessures a connu Pogba ?

Depuis le début de la saison 2019-20 jusqu'à aujourd'hui, Pogba a subi 11 blessures différentes qui l'ont maintenu sur la touche.

Au total, il a manqué un énorme total de 116 matchs de club en raison d'une blessure ou d'une maladie au cours de cette période. Ce chiffre passe à plus de 140 si l'on inclut les matchs de l'équipe nationale.

Lors de la saison 2019-20, Pogba n'a fait que 16 apparitions en Premier League après que deux problèmes de cheville distincts l'aient forcé à manquer 40 matchs toutes compétitions confondues cette campagne.

En 2021-22, Pogba a connu une autre longue période sur la table de traitement de novembre à février en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Il a ensuite vu sa carrière à Man Utd se terminer en avril par une blessure au mollet.

Ces blessures persistantes ont inquiété certains fans de la Juventus lors de son retour sur un transfert gratuit cet été, et ils avaient raison d'être inquiets.

Depuis son retour à Turin, Pogba n'a pas joué un seul match de compétition. Il est apparu pendant 45 minutes lors d'un match amical de pré-saison contre Guadalajara avant de se blesser au ménisque à l'entraînement le lendemain aux États-Unis.