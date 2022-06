Pogba, Nkunku, Koundé, Clauss… quel mercato pour les Bleus ?

Alors que le mercato s'ouvre ce vendredi, de nombreux internationaux français, actuellement avec l'équipe de France ou récemment appelés, pourraient changer de club. A moins de six mois de la Coupe de monde, leur choix sera déterminant. GOAL fait le point sur leur situation.

La situation est inédite : cette année le mercato se termine un peu moins de trois mois avant le début de la Coupe du monde. Si certains, comme Didier Deschamps, y voient un bon moyen de ne pas être perturbé pendant la compétition, cette fenêtre de transfert pourrait aussi bouleverser les équilibres d'un groupe France plutôt stable au fil des rassemblements. Tour d'horizons des Bleus dont l'avenir se joue cet été.

Certains dossiers vont se régler au cœur de l'été, d'autres ont d'ores et déjà tranché de quoi sera fait leur futur. Il y a d'abord Kylian Mbappé, qui a choisi de prolonger jusqu'en 2025 au PSG au lieu de partir au Real Madrid. Aurélien Tchouaméni va prendre le chemin opposé, sans surprise. Si Paris a tenté de le faire changer d'avis, le milieu monégasque a choisi l'Espagne et est resté inflexible.

Le nom de Paul Pogba a longtemps été lié au PSG mais depuis le départ de Leonardo, l'intérêt s'est clairement refroidi et Luis Campos n'en fait pas une priorité. En fin de contrat avec Manchester United, le milieu devrait retourner à la Juventus Turin. Du côté de la Vieille Dame, la confiance grandit au fil des jours. Il se murmure qu'il devrait prendre sa décision après la trêve internationale.

Chelsea apprécie Jules Koundé

Côté Paris, Alphonse Areola devrait voir son avenir avancer rapidement. West Ham, où il était en prêt cette saison, souhaite le conserver et pourrait débourser une somme autour de 10 millions d'euros. D'autres Bleus devraient s'envoler vers l'Angleterre.

Il y a d'abord William Saliba, de retour à Arsenal après un prêt réussi à Marseille. A moins que l'OM ne casse la tirelire (même s'il n'en a pour l'instant pas les moyens), le défenseur originaire de Bondy devrait rester à Londres où il entrera dans la rotation. S'il veut aller au Qatar, il lui faudra gagner une place de titulaire.

Jules Koundé pourrait aussi atterrir dans la capitale anglaise. Chelsea en a fait sa priorité pour remplacer Antonio Rüdiger parti libre au Real Madrid ou Andreas Christensen qui devrait s'engager avec Barcelone. Alors que la vente du club est désormais entérinée, le dossier pourrait s'accélérer après la conclusion du transfert de Tchouaméni avec qui le défenseur partage les mêmes agents.

Le nom de Christopher Nkunku est aussi revenu du côté de Chelsea mais c'est surtout vers Manchester United qu'il faut regarder. Pini Zahavi, son agent, est en contact avec les Red Devils mais Leipzig souhaite vraiment le conserver et le prolonger. L'ancien Parisien, lui, s'est fait une raison et n'ira pas au clash avec son club.

Certains devront changer d'air pour espérer retrouver les Bleus

Son coéquipier Nordi Mukiele, appelé en septembre dernier chez les Bleus, pourrait aussi être concerné. Après un début de saison intéressant, le nouvel entraîneur Domenico Tedesco ne l'a jamais titularisé en Coupe d'Europe.

Le latéral partage désormais le même conseil que Marcus Thuram (qui a rejoint Meissa Ndiaye aussi agent de Wissam Ben Yedder). Proche d'un transfert à l'Inter Milan et à Tottenham l'an passé, l'attaquant sort d'une saison décevante avec Gladbach et devrait trouver un nouveau point de chute s'il veut retrouver la sélection, qu'il n'a plus vue depuis novembre 2020.

Présent en novembre 2021, Jordan Veretout a vu son statut s'effriter à la Roma. Alors que José Mourinho en avait fait l'un de ses hommes de base, le changement de système lui a été fatal. L'ex-Nantais dispose d'un bon de sortie et plusieurs clubs sont venus aux renseignements dont Marseille qui a vite été refroidi par le prix demandé. Naples est une piste sérieuse.

Avant d'être appelé en équipe de France, Jonathan Clauss a lui aussi changé de représentants. A 29 ans, le piston droit pourrait quitter Lens pour un nouveau point de chute. Nice est venu aux renseignements tout comme l'Atlético de Madrid, qui est ouvert à un départ de Thomas Lemar dont le salaire est élevé (près de 7 millions d'euros par an). En Espagne, la situation de Clément Lenglet est complexe. Le FC Barcelone ne compte plus sur l'international français qui n'a disputé que 1235 minutes cette saison et n'a pas encore reçu d'offres.

Du côté de Barcelone, la situation d'Ousmane Dembélé sera l'un des dossiers majeurs du mercato estival. Son agent nous faisait récemment savoir que l'avenir de son client « n'est pas encore concrétisé » et qu'il ne souhaitait « pas entrer dans des spéculations interminables ». Une prolongation avec le FC Barcelone est toujours en discussions et un accord oral existait avec le PSG. Mais ça c'était avant que Leonardo ne quitte le club de la capitale…