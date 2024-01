Pochettino ne comprend pas le départ de Klopp

L'annonce par Jürgen Klopp de son départ de Liverpool à la fin de la saison a choqué le monde du football,

L'Allemand a admis qu'il était "à court d'énergie" après près de neuf ans passés à Anfield. Pochettino a été interrogé sur la manière dont il parvient à se détacher de la pression liée à la gestion d'un club de football et a répondu que sa passion pour le jeu lui donnait toute l'énergie dont il avait besoin.

Pochettino comprend Klopp

Il a déclaré aux journalistes : "Le football ne vous stresse jamais. Il ne vous fait jamais dépenser de l'énergie de la mauvaise manière, c'est toujours de la bonne manière. Il a toujours un impact sur l'environnement. Aujourd'hui, le football est un business, ce qui affecte peut-être un peu les entraîneurs. Mais dans le football en général, lorsque je participe à une séance d'entraînement, lorsque nous jouons un match, et même lorsque je suis avec vous ici [à la conférence de presse], nous rechargeons l'énergie. C'est comme si on ressentait un regain d'énergie parce qu'on aime entraîner, on aime faire son travail.

"Il y a de nouvelles choses qui apparaissent dans le football, dans ce métier, je pense que cela affecte beaucoup l'énergie. C'est difficile à expliquer. Il est important d'avoir de bonnes personnes autour de soi, pour savoir quand s'arrêter et quand partir. Je me souviens qu'il y a 10 ou 15 ans, il était vraiment bizarre de voir un manager ou un entraîneur passer plus de 12 heures sur le terrain d'entraînement. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Nous arrivons tous à 7 heures du matin et nous partons à 17 heures, 19 heures, 20 heures ou 21 heures. Ce n'est pas facile à gérer parce que c'est presque 24 heures, mais quand vous rentrez chez vous après 12 heures sur le terrain d'entraînement, vous êtes au téléphone avec les propriétaires, les directeurs sportifs, toutes sortes de personnes différentes. C'est aussi difficile à déconnecter et c'est pourquoi c'est parfois difficile.

"Mais le football est notre passion. Et bien sûr, Jurgen, après quelques mois d'absence, ou à la maison, commencera certainement à regretter l'adrénaline de la compétition, les séances d'entraînement, la communication avec le personnel, les joueurs, les gens. Je pense que lorsque vous êtes impliqué dans le jeu, vous manquez une autre partie de votre jeu, mais lorsque vous êtes dans une autre partie, vous commencez à manquer la partie qui était vraiment importante pour vous."