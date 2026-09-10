Pochettino ignore Messi et désigne une star européenne pour le Ballon d'Or

Le sélectionneur argentin de l'équipe des États-Unis, Mauricio Pochettino, estime que Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich et de la sélection anglaise, mérite de remporter le Ballon d'Or cette année, en reconnaissance de ce qu'il a offert tout au long de sa carrière footballistique, et ce malgré la nomination de son compatriote Lionel Messi pour la même récompense.

Pochettino a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne « Sky Sports », à propos de la possibilité que son ancien joueur à Tottenham Hotspur remporte le Ballon d'Or : « Je l'espère. Je pense qu'il le mérite en récompense de sa carrière et de tout ce qu'il a apporté au football. »

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Le technicien a poursuivi : « Je ne sais pas s'il sera pénalisé à cause de la Coupe du monde ou de la Ligue des champions, car il a disputé les demi-finales des deux compétitions. Peut-être sera-t-il pénalisé, je ne sais pas, mais pour moi, c'est le moment de Harry Kane. Je pense qu'il le mérite. »

Et d'ajouter : « Il le mérite (le Ballon d'Or) dans sa carrière, comme Modric, Cannavaro et Benzema. Si je dois choisir un seul joueur, ce sera Harry Kane. »

Kane a quitté la dernière édition de la Ligue des champions dès les demi-finales, éliminé par le Paris Saint-Germain, qui s'est imposé (5-4) puis a fait match nul (1-1) face au Bayern Munich, avant d'être sacré aux dépens d'Arsenal aux tirs au but.

L'international anglais a également été éliminé au même stade lors du Mondial 2026, après une défaite dramatique contre l'Argentine (2-1), avant de décrocher la troisième place avec l'Angleterre en battant la France (6-4).

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