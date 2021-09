Donnarumma, Danilo Pereira… Les réactions après PSG - Clermont (4-0)

Paris a fait le boulot ce samedi lors de la réception de Clermont (4-0). Un succès que les Franciliens ont pleinement savouré.

Malgré l’absence de plusieurs de ses stars, le PSG n’a pas failli à sa tâche lors de la réception de Clermont. Devant leur public du Parc, les vice-champions ont disposé des promus sur un score sans appel de 4 buts à 0. Une belle démonstration de force que Mauricio Pochettino et ses joueurs ont dégusté comme il se doit, surtout qu’elle leur permet de s’avancer vers la Ligue des Champions avec le moral au plus haut. Côté clermontois, on n’a pu en revanche que constater les dégâts. Le coach s’attendait à mieux, même si c’était Paris en face.

Gianluigi Donnarumma (gardien du PSG sur Amazon Prime) : « Le premier match est toujours particulier surtout avec le résultat d’aujourd’hui. Je remercie les supporters pour l’affection je suis touché ! Avec une grande équipe comme celle-là et un grand club tout va bien ! Le Milan, c'est du passé. Aujourd'hui je suis à Paris, je suis bien et content. J'ai été bien accueilli. J’espère y gagner beaucoup de titres et de matches ».

Danilo Pereira (milieu de terrain du PSG sur Amazon Prime) : « C’est toujours important de gagner les 3 points. On fait un bon match, contre une bonne équipe de Clermont. On n’a pas encaissé de but et c’est important. On doit continuer comme ça. Nuno Mendes ? C’est un jeune très talentueux. Il va apporter beaucoup de solutions à gauche. Offensivement et défensivement. Il n’a pas peur d’attaquer et faire l’effort devant. Il va nous aider beaucoup. »

L'article continue ci-dessous

Arthur Desmas (gardien de but de Clermont sur Amazon Prime) : « On était venus avec des intentions. On a été punis sur nos pertes de balle. Le peu de déchet qu'on a eu ce soir nous a été fatal. On a des principes, on les respecte jusqu’au bout. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Encore une fois, soyons contents qu’il soit resté ».

Pascal Gastien (entraineur de Clermont sur Amazon Prime) : « Les espaces, il faut se les créer. On a eu quand même des difficultés à approcher le but, même si on s’est créé des occasions. On a été trop naïfs pour espérer quelque chose. Il y a eu une bonne équipe en face, mais sincèrement je crois qu’on est capables de faire mieux. Je ne suis pas satisfait de notre 1e période. On a été trop dispersés. Mais il n’y a pas mort d’hommes. On va essayer d’avancer. J’espère qu’on va tirer les enseignements de ce qu’on fait».

Johan Gastien (milieu de terrain de Clermont sur Amazon Prime) : « On a essayé, mais on ne l’a pas fait jusqu’au bout. On n’a pas été assez méchants et assez tueurs, et contre une équipe comme ça, ça ne pardonne pas. On a été assez timides. Ça va nous servir de leçon, et il vaut mieux. Même si on ne joue pas le PSG tous les week-ends. On prend un peu trop de buts en ce moment à mon gout. Il faut être plus costauds défensivement ».