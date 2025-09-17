Pochettino de retour, l'incroyable scénario

Mauricio Pochettino, l'entraîneur de l'USMNT, apparaît comme candidat, aux côtés d'Oliver Glasner (Crystal Palace), de l'ancien sélectionneur anglais Gareth Southgate, de Marco Silva (Fulham) et d'Andoni Iraola (Bournemouth).

Le possible retour de Pochettino créé un formidable scénario qui capte l'attention de beaucoup. Les parieurs avisés devraient envisager d'utiliser des promotions de bonus paris sportifs pour parier intelligemment sur l'impact de cet événement, en augmentant leur potentiel de gains tout en suivant les surprises que pourrait réserver cette situation.

Amorim sous pression après un mauvais début de saison

Amorim est déjà sous pression à Manchester United après avoir réalisé le pire début de saison du club en 33 ans. Les joueurs perdraient confiance en son système, le capitaine Bruno Fernandes étant mécontent de se voir proposer un rôle plus important. Après n'avoir remporté qu'une seule victoire lors de ses quatre premiers matchs de Premier League en 2025-26, il semblerait qu'Amorim n'ait plus que trois matchs de championnat à jouer pour sauver son poste.

Les Red Devils sont également occupés à trouver des successeurs potentiels à Amorim en cas de licenciement. Selon le Mirror, cinq candidats sont déjà sur la liste restreinte de Manchester United. Pochettino et Southgate sont à nouveau évoqués pour un transfert à Old Trafford, tandis que le club serait également intéressé par le trio de Premier League Silva, Iraola et Glasner.

Retour en Europe pour Pochettino ?

Malgré ses difficultés, Amorim a insisté sur le fait qu'il ne modifierait pas son système en 3-4-3 à Manchester United. Après la défaite 3-0 contre Manchester City, il a déclaré : « Ce n'est pas un bilan qu'on devrait avoir à Manchester United. Il y a beaucoup de choses dont on ignore ce qui s'est passé ces derniers mois, mais je l'accepte. Mais je ne changerai pas. Quand je veux changer de philosophie, je changerai. Sinon, il faut changer de joueur.»

Cependant, Manchester United sait que le limogeage d'Amorim coûterait cher. Le club devrait verser à son entraîneur portugais la somme exorbitante de 12 millions de livres sterling (17 millions de dollars) s'il est renvoyé avant la première année de son contrat.