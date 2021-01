PSG, Mbappé : "Mon futur ? Je suis en pleine réflexion"

Après le match contre Montpellier, Kylian Mbappé s’est exprimé en détails à propos de sa situation personnelle.

Kylian Mbappé a met les points sur les i ce vendredi soir. Sur le terrain, en se montrant triplement décisif face à Montpellier (4-0) avec un doublé inscrit et une passe décisive offerte, mais aussi en dehors en faisant le point sur son futur.

Après la rencontre, l’international français s’est attardé au micro de la chaine Téléfoot pour réagir aux rumeurs qui circulent à son sujet. N’ayant toujours pas prolongé avec l’équipe francilienne, il est constamment annoncé sur le départ. Une rumeur de L’Equipe a même suggéré récemment que Paris cherchait à le vendre pour améliorer sa situation financière.

« Ai-je envie de prolonger ? On discute avec le club, de trouver un projet. J'étais en refléxion aussi aussi parce que si je signe c'est pour m'investir sur le long terme », a-t-il commencé par déclarer, étalant ainsi clairement sa priorité. « Je suis très heureux ici et je l'ai toujours été. Les supporters, le club m'ont toujours aidé. Et rien que pour ça, je serai toujours reconnaissant envers le club », a poursuivi le champion du monde, comme pour rappeler l’attachement qu’il a envie envers cette équipe.

« Si je signe, c’est pour rester »

Mbappé aime Paris, mais il continue de peser le pour et le contre car d’autres données entrent en considération. « Je vais réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être. C'est vraiment une réflexion, pas une volonté de gagner du temps ou quelque chose dans le genre. Si je signe, c'est pour rester, c'est pour ça que ça amène une réflexion. Mais oui, il faudra bientôt faire un choix ».

🌜 #NIGHTCLUB [#PSGMHSC]



🎙️ "Si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme au PSG !"



🤔 "Très heureux au @PSG_inside", @KMbappe est "en pleine réflexion" et sait "qu'il faudra bientôt faire un choix"#TelefootLaChaine pic.twitter.com/y3kxM7A5us — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) January 22, 2021

Le contrat actuel de l’ancien monégasque avec les champions de expire en 2022. Si prolongation il y a le concernant elle doit donc nécessairement survenir avant l’entame du prochain exercice. Paris ne pouvant se permettre de le laisser partir libre dans un an et demi.

La déclaration faite par Mbappé a déjà fait beaucoup réagir. Mauricio Pochettino, son coach, s’est notamment exprimé à chaud en confiant : « Je ne suis pas ici pour commenter ce que disent mes joueurs. Il est clair que ce sont des propos décisifs. C'est un joueur fondamental pour le PSG, j'espère qu'il sera là plusieurs années encore. »

Mbappé juge les critiques justifiées

Outre son avenir, Mbappé a aussi évoqué la période difficile qu’il a traversée dernièrement et qui lui a valu quelques critiques dans la presse : « Si j’étais agacé ? Non parce que la vérité c'est que je n'étais pas bon. C'est normal, quand vous ne marquez pas alors que vous habituez les gens à marquer... Je connais mon pays mieux que personne, je connais la mentalité des gens ici et je savais que ce passage allait arriver. »