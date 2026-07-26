Le Sénégalais avait été prêté par les Gambinos Stars Africa pour la phase retour de la saison passée et a convaincu lors de ses six premiers mois en Allemagne.

« Il reste encore quelques derniers détails à régler, mais je pars du principe qu’il commencera la saison avec nous. Bara passera les tests physiques lundi prochain, puis rejoindra le stage de préparation à Tegernsee », a déclaré Freund en marge du match amical contre Wehen Wiesbaden (1-2) samedi.

Sapoko Ndiaye avait déjà disputé quatre matches de Bundesliga avec le club munichois lors de la seconde moitié de saison et avait aussi été appelé à la surprise générale dans le groupe du Sénégal pour la Coupe du monde. Lors de l’élimination en seizièmes de finale contre la Belgique, il a pu disputer 24 minutes en prolongation.

Le FC Bayern pourrait-il prêter Bara Sapoko Ndiaye après son transfert définitif ?

Le milieu central a fêté ses débuts en Bundesliga à la mi-avril lors du succès 5-0 sur la pelouse du FC St. Pauli, en entrant en jeu peu avant la fin. Après une nouvelle courte apparition contre le VfB Stuttgart (4-2), il a été titularisé pour la première fois avec le Bayern lors du succès 4-3 à Mayence fin avril. Une semaine plus tard, Sapoko Ndiaye a également débuté lors du 3-3 contre le 1. FC Heidenheim, avant d’être remplacé à la mi-temps.





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Dans l’entrejeu du Bayern, le joueur de 18 ans constitue une alternative supplémentaire derrière le duo titulaire Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic, ainsi que la première solution de rechange Tom Bischof. Le nouveau latéral gauche Nathaniel Brown pourrait lui aussi dépanner en sentinelle en cas d’urgence. Quant à Joao Palhinha, récemment prêté à Tottenham, le club souhaitait en principe vendre un autre milieu de terrain, mais après le match amical à Wiesbaden, le Portugais a surpris en annonçant qu’il se voyait pour l’instant encore poursuivre à la Säbener Straße : « Le plan, c’est de garder ma place ici », a déclaré Palhinha selon l’Abendzeitung.

Quoi qu’il en soit, la question reste ouverte de savoir si le FCB pourrait éventuellement prêter Sapoko Ndiaye après son transfert définitif. Si l’entraîneur Vincent Kompany est considéré comme un admirateur de l’international sénégalais, son temps de jeu pourrait toutefois être limité au vu de la concurrence de très haut niveau. Un prêt pourrait donc être une option afin de lui permettre d’accumuler davantage de temps de jeu important.