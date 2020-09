Plus d'excuses : Pression sur Lampard après l'été XXL de Chelsea

Les yeux sont désormais rivés vers l'entraîneur des Blues à Stamford Bridge après un été presque sans précédent sur le marché des transferts.

Les espoirs de de réunir Lionel Messi et Pep Guardiola étant apparemment révolus, il ne fait aucun doute que est réapparu en tant que grand gagnant du marché des transferts. En effet, le même jour où le capitaine de Barcelone a déclaré à Goal qu'il restait au Camp Nou, les Blues ont conclu la signature de Kai Havertz en provenance du contre la somme de 80 millions d'euros.

Engager l'un des jeunes joueurs les plus talentueux d' depuis des années est un coup d'État en soi. Mais quand on considère que Chelsea avait déjà recruté Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell et Thiago Silva - le tout au milieu d'une crise financière causée par le coronavirus - il est facile de comprendre pourquoi les supporters du club sont si enthousiastes à propos du début de la nouvelle saison de .

Depuis que José Mourinho est arrivé à Stamford Bridge à l'été 2004, les Blues ne se sont pas lancés dans une frénésie de dépenses aussi impressionnante. Didier Drogba, Arjen Robben, Ricardo Carvalho et Petr Cech étaient les ajouts les plus notables à une équipe qui avait déjà été considérablement renforcée par le nouveau propriétaire Roman Abramovich l'année précédente. Le résultat a été net, Chelsea a remporté un premier titre de champion en 50 ans, la formidable équipe de Mourinho battant une série de records.

Frank Lampard était, bien entendu, un membre clé de cette équipe; le meilleur buteur de Chelsea malgré son positionnement au milieu de terrain. Il a même terminé deuxième du Ballon d'Or 2005, après avoir prouvé qu'il était capable de mener une équipe à la gloire et au sommet de la Premier League. Quinze ans plus tard, il doit recommencer, mais cette fois comme entraîneur.

Ne vous y trompez pas : la pression sur Lampard s'est intensifiée. Il a beaucoup de crédit au club, bien sûr. Il est une légende du club en raison de ses exploits en tant que joueur, tandis que sa première saison en tant qu'entraîneur a été considérée comme un succès malgré une défaite en finale de contre et une large défaite en face au . Lampard a été loué à juste titre pour la manière dont il a géré les effets de l'interdiction de transfert de Chelsea et la perte de son joueur vedette, Eden Hazard, au .

Il a promu plusieurs produits de l'académie dans l'équipe première, pour le plus grand plaisir des supporters, et a tout de même réussi à se qualifier pour la Ligue des champions via une quatrième place en championnat. L'importance de cette réalisation ne doit pas être sous-estimée, car elle a fait du club de l'Ouest de Londres une destination attrayante pour les joueurs ciblés sur le marché, tout en soulageant les caisses du club.

Frank Lampard, cependant, a maintenant été aidé par un mercato estival à hauteur de 250 millions d'euros - et Chelsea n'a pas encore terminé son marché non plus, avec Edouard Mendy, portier de Rennes, en tête de leur liste pour renforcer le poste de gardien où Kepa n'a pas convaincu le technicien anglais. Il n'est donc pas surprenant que certains experts exigent que Chelsea soit dans la course pour remporter le titre en fin de saison.

Cela pourrait être un peu injuste, d'autant plus que les nouvelles recrues de Chelsea auront besoin de temps pour s'adapter, mais Lampard devra, à tout le moins, réduire considérablement l'écart avec le champion en titre , qui a terminé avec 33 points d'avance sur les Blues la saison dernière. Dépasser Manchester City est également un défi de taille, mais compte tenu de leur investissement, Chelsea doit absolument finir devant , qui n'a recruté que Donny van de Beek que cet été.

Frank Lampard, bien sûr, n'a jamais eu de problème avec la pression en tant que joueur. Dans sa jeunesse, sa place dans l'équipe de était souvent attribuée au népotisme, car l'entraîneur était son oncle, Harry Redknapp. Il a également été accusé d'être un gaspillage d'argent par les fans de Chelsea, après avoir été engagé contre un chèque de 12 millions d'euros en 2001.

Lampard, cependant, a ignoré les critiques et, après deux saisons solides mais peu spectaculaires à Stamford Bridge, est passé à un tout autre niveau sous Mourinho, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea (211 dans toutes les compétitions). Il doit maintenant faire un pas en avant similaire dans sa toute jeune carrière d'entraîneur. Le début de Lampard, dans son mandat à Chelsea a sans aucun doute été entravé par l'interdiction de transfert du club, mais il n'y a pas de telles excuses cette fois-ci. Les lacunes de son équipe la saison dernière ne seront plus tolérées.

En 2019-2020, Chelsea a continuellement perdu le ballon dans des zones dangereuses, ce qui les rendait très vulnérables aux contre-attaques, tout en étant également très vulnérables sur les coups de pied arrêtés. Ils ont concédé 54 buts rien qu'en championnat, ce qui a marqué le pire bilan défensif des Blues depuis qu'Abramovich a acheté le club en 2003. Chelsea n'a aucune chance d'être dans la course au titre si ses lacunes défensives ne sont pas éradiquées. Il y aura, bien sûr, beaucoup de pression sur les joueurs eux-mêmes pour justifier leurs salaires élevés et leurs prix, mais la responsabilité revient toujours au manager.

Et Lampard le sait : "Je suis très conscient que dans un club comme Chelsea, même si nous avons eu une interdiction de transfert, même si l'année a été difficile, les attentes vont augmenter énormément", a déclaré l'ancien international anglais aux journalistes avant la nouvelle saison. "Et je dois simplement accepter cela dans le cadre de mon travail, et essayer de faire mon travail du mieux que je peux".

"Et puis, en ce qui concerne mes relations avec ceux qui sont au-dessus de moi ou ceux qui m'entourent, je dois être aussi bon que possible à cet égard, car ils sont vraiment importants. Les moments difficiles viendront, et je devrai compter sur la solidité de ces relations, du conseil d'administration à l'intendant. J'ai vu comment les dominos peuvent tomber très rapidement. Et je pense que si vous vous isolez en tant que manager et que vous ne vous ouvrez pas à tout le monde, je pense que ces dominos tombent beaucoup plus vite", a conclu Frank Lampard.

Pour l'instant, cependant, Lampard a clairement le soutien total de tout le monde à Stamford Bridge. Roman Abramovich a totalement confiance en son manager et Chelsea s'est rétabli en tant qu'équipe la plus active et offensive sur le marché des transferts. Cependant, Lampard sait que, tôt ou tard, il doit faire des Blues, le meilleur prétendant pour remporter la Premier League.