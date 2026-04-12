« Plainte officielle » : Smouha dénonce avec vigueur l’arbitrage de sa rencontre face à Al-Ahly

Le club de Smouha a officiellement déposé une plainte auprès de la Fédération égyptienne de football pour contester l’arbitrage de sa rencontre face à Al-Ahly.

Lors de la 2ᵉ journée de la phase finale de la première division, le club du Caire l’a emporté 2-1.

Les Alexandrins ont réclamé un penalty après un contact entre Imam Ashour (Al-Ahly) et Samuel Amadi, mais l’arbitre Mahmoud Nagi, après consultation avec l’assistance vidéo Wael Farhan, a choisi de laisser le jeu se poursuivre.

Dans sa lettre de réclamation adressée à la Fédération égyptienne de football, le club a écrit : « Nous vous informons des événements survenus lors de la rencontre entre Smouha et Al-Ahly, disputée au stade du Caire lors de la 2ᵉ journée de la phase finale du championnat général. »

Le club précise : « Nous attirons l’attention sur le fait que les décisions de l’équipe arbitrale, menée par l’arbitre central Mahmoud Nagi et assistée par l’arbitre vidéo Wael Farhan, ont directement influencé le résultat de la rencontre. »

Il a poursuivi : « L’équipe arbitrale a orienté la rencontre par sa décision étrange de refuser un penalty légitime et évident en faveur de Smouha, suite à une faute commise sur l’attaquant du club dans la surface de réparation de l’Al-Ahly, dans une omission délibérée de l’arbitre de terrain. »

Il conclut : « L’arbitre a fermé les yeux malgré une image claire confirmant l’existence d’un penalty, et malgré les technologies disponibles dans la salle de la VAR, l’arbitre vidéo a décidé de ne pas interpeller l’arbitre principal alors que tous les experts en arbitrage ont reconnu que Smouha méritait un penalty. »

« Cette attitude, conclut le club, traduit une obstination manifeste de l’arbitre de terrain et de l’arbitre vidéo à l’encontre de Smouha, ainsi qu’un parti pris flagrant en faveur de l’adversaire. »

« Nous croyons en l’impartialité de l’arbitrage égyptien et en celle de la Fédération égyptienne de football, mais de tels incidents à répétition érodent notre confiance et nous laissent un sentiment d’injustice », poursuit le club.

« De telles erreurs, a-t-il poursuivi, anéantissent le travail du staff technique et des joueurs, ainsi que les investissements considérables des clubs qui s’efforcent de promouvoir une image digne du football égyptien, avant que tout ne soit balayé par des décisions arbitrales erronées. »

Dans son communiqué, le club alexandrin conclut : « Nous demandons donc des solutions, car les plaintes concernant des décisions arbitrales injustes se multiplient de la part de nombreux clubs. »

Il a ajouté : « Le club de Smouha exhorte la commission des arbitres à sanctionner les arbitres fautifs afin de préserver les droits des clubs, qui sont bafoués par des erreurs d'arbitrage ayant eu une incidence directe sur le résultat du match. »

Il a conclu : « Nous vous informons que le club de Smouha demande qu'aucun de ses matchs ne soit confié aux arbitres Mahmoud Nagi et Wael Farhan, en raison des nombreuses erreurs d'arbitrage qu'ils ont commises lors de rencontres précédentes, qu'ils soient arbitres de terrain, quatrièmes arbitres ou arbitres VAR, pour le reste des matchs du championnat de la saison 2025/2026. »

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