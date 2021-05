Pirlo veut garder son poste à la Juventus

Andrea Pirlo a l'espoir de continuer sa mission à la tête de la Juventus, quelle que soit l'issue de l'exercice de la Serie A.

Andrea Pirlo insiste sur le fait que son avenir en tant que coach de la Juventus ne dépend pas d'une place parmi les quatre premiers de la Serie A. Le champion du monde 2006 attend avec impatience d'être conforté par son conseil d'administration.

Les Bianconeri, qui ont dû descendre de leur trône, vont affronter Bologne dimanche en étant cinquièmes du classement, à un point du Napoli et de l'AC Milan, les occupants des deux dernières places donnant accès à la Ligue des Champions.

Pirlo a souvent été questionné sur ses chances de continuer sa mission. Il est toujours resté droit dans ses bottes, et et garde l'espoir de rester à Turin indépendamment de ce qui se passera lors de l'ultime journée du championnat.

L'article continue ci-dessous

"J'aime faire ce travail"

Lors de la conférence de presse d'avant-match ce samedi, l'entraineur de la Vieille Dame a confié : "Je ne pense pas que le club décidera en fonction de ce qui se passera demain. Je pense qu'ils ont une idée de ce qui a été fait au cours de la saison, de ce qui s'est bien et mal passé. Ils ne prennent pas de décisions sur la base du dernier match ou d'un seul résultat. C'est à eux de décider et nous verrons ce qui se passera."

"J'aime faire ce travail, il est normal que je reconfirme ma position parce que j'aime avoir cette adrénaline et cette pression. Vous devez sentir le sang couler dans vos veines et je veux continuer à travailler avec cette équipe et ce club", a-t-il poursuivi, clamant ainsi haut et fort son envie de rester.

Les Bianconeri ont connu une campagne compliquée, mais leurs deux dernières sorties ont été très encourageantes. En championnat, ils ont pris le dessus sur les nouveaux champions d'Italie, à savoir les Nerazzurri 3-2, puis ont battu l'Atalanta en finale de la Coppa. De bonne augure pour dimanche ? "Nous croyons. Nous étions morts et enterrés après le match de Milan, mais nous nous sommes ressaisis. Nous l'avons fait nous-mêmes, mais les résultats des autres équipes nous ont également ramenés en vie. Nous devons d'abord penser à nous-mêmes, chercher à jouer un grand match et gagner, puis voir ce que font les autres", a indiqué Pirlo.