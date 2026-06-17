Gerard Piqué, l’ancien défenseur du FC Barcelone, a livré son avis sur plusieurs dossiers concernant le Real Madrid, notamment les nouvelles recrues.

Lors d’un événement promotionnel à Madrid, l’ancien central blaugrana s’est exprimé sur le retour de José Mourinho sur le banc merengue ainsi que sur la signature de Cocorela, ex-joueur du Barça.

Selon le journal « AS », il a déclaré : « C’est l’entraîneur idéal pour faire un spectacle et cesser de parler de football. »

Il a également déclaré qu’il aurait préféré voir Álvaro Arbeloa rester afin que le club puisse « exposer des trophées de la Ligue des champions dans ses vitrines ».

Au fil de la saison, je lui ai souhaité bonne chance, mais pas de gagner des titres. »

Interrogé sur le transfert de son ancien coéquipier Marc Cucurella au Real, il a fermement démenti avoir critiqué le latéral international : « Je n’ai pas critiqué le joueur. Je lui souhaite une belle carrière ; c’est un bon joueur, même s’il a rejoint le Real Madrid. Le fait que je souhaite personnellement qu’il réussisse ne signifie pas nécessairement qu’il ne remporte aucun titre. » Piqué a également affirmé que le transfert d’un joueur pendant la Coupe du monde ne le « dérangeait pas », malgré les critiques estimant que cela pouvait perturber le stage de la sélection espagnole.

Interrogé sur l’arrivée éventuelle de Julián Álvarez au Barça, Piqué s’est contenté d’évoquer le recrutement d’Anthony Gordon en provenance de Newcastle.

Interrogé sur la possible arrivée de Julián Álvarez, il a botté en touche, rappelant que le dossier était entre les mains de Deco et du directeur sportif, avant de lancer, agacé : « Le Real Madrid s’immisce dans tous les transferts. »