Piqué en remet une couche, la guéguerre avec Shakira se poursuit !

Shakira a récemment été vue portant un pull sur son balcon avec les paroles de son dernier titre dissident destiné à Piqué, où l'on pouvait lire "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" - [Les femmes ne pleurent plus, les femmes gagnent].

On ne peut pas non plus le contester, puisque la collaboration de Shakira avec Bizarrap a atteint 200 millions de streams récemment, battant des records de popularité.

Pendant ce temps, Piqué a pris ces paroles dans la bonne humeur, conduisant une Twingo et portant une montre Casio, les deux étant utilisées par Shakira pour faire référence à sa maîtresse dans le sens négatif.

On pense que Piqué a été infidèle à Shakira avec Clara Chia, 23 ans, qui est citée nommément dans la chanson. Après le coup d'éclat de Shakira, la réponse de Piqué a été de poster une photo de lui avec Chia, sans légende.

C'est la première fois qu'il reconnaît publiquement leur relation, alors que des rumeurs prétendaient que le couple s'était séparé après la chanson de Shakira.

Piqué a quitté le FC Barcelone en novembre avec des mots sinistres indiquant qu'il reviendrait, mais ce ne sera pas avant un certain temps avec tout ce qu'il a à faire actuellement.