Philippe Clement futur sélectionneur de la Belgique ? Il donne sa réponse

Philippe Clement va-t-il succéder à Roberto Martinez à la tête de la Belgique ? Le principal intéressé a donné sa réponse, sans langue de bois.

Entraîneur de l'AS Monaco depuis le 3 janvier 2022, Philippe Clement a terminé à la troisième place du championnat de France et son club participera au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au PSV Eindhoven.

Sept mois après son arrivée à Monaco, Clement a accordé un long entretien à nos confrères belges de Sport Foot Mag et a profité pour évoquer de nombreux sujets.

Il a tout d'abord comparé la Ligue 1 avec le championnat belge : « Ce qui change, c'est qu'il n'y a pas dans le championnat belge des joueurs de la trempe de Wissam Ben Yedder. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent dans le rapport talent/expérience. Parce que les clubs belges ne peuvent pas conserver leurs meilleurs éléments sur la durée. Et c'est vrai que comme entraîneur, travailler avec des produits finis comme Wissam, c'est assez épanouissant. Une autre différence est que le staff est beaucoup plus grand qu'en Belgique. Pour le reste, je ne pense pas que je serais un entraîneur différent dans ma manière de coacher si je me retrouvais un jour sur le banc de Liverpool ou de Manchester City. »

Si l'AS Monaco a réalisé un joli coup sur le marché des transferts avec l'arrivée de Takumi Minamino (en provenance de Liverpool), le club de la Principauté a perdu Aurélien Tchouaméni (transféré au Real Madrid). Pour le remplacer, Philippe Clement compte sur Eliot Matazo mais il ne souhaite pas mettre la pression sur le jeune joueur : « Il a vingt ans. Quand Aurélien avait vingt ans, il n'était pas prêt pour être titulaire non plus. Pas sur toute une saison avec un match tous les trois jours. C'est la même chose pour Eliot. Il a le talent, il faut maintenant prendre le temps de le développer. Dans trois ou six mois, il peut être son successeur, mais à l'instant T, il n'est pas encore prêt pour le remplacer sur toute une saison. »

Avec son beau parcours à Bruges puis à Monaco, Philippe Clement est régulièrement cité pour prendre la succession de Roberto Martinez, qui pourrait quitter les Diables Rouges après la Coupe du monde 2022. Un poste qui intéresse Philippe Clement mais pas dans l'immédiat : « Ça peut être un objectif. À un moment. Mais pas maintenant. Parce que je veux continuer de travailler chaque jour avec mon staff, avec mes joueurs. Je n'aurais pas la patience pour faire le travail d'un sélectionneur aujourd'hui. J'ai encore trop d'énergie (il rit). Je ne veux pas dire que Roberto Martinez n'a pas d'énergie, mais c'est une autre vie. »