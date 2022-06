Mercato : montant, salaire, durée de contrat... Tout savoir sur le transfert de Takumi Minamino à Monaco

Le joueur de 27 ans a signé un contrat de quatre ans avec le club de Ligue 1 après avoir vu ses opportunités se tarir à Anfield.

C'était annoncé depuis quelques jours, c'est désormais officiel : l'AS Monaco tient sa première recrue. Takumi Minamino a finalisé son transfert de 18 millions d'euros de Liverpool à Monaco. Le club de la Principauté pioche donc chez le vice-champion d'Europe qui continue son remaniement offensif estival. La vente de Minamino fait suite aux départs de Sadio Mane et Divock Origi.

Quels sont les détails du transfert de Minamino ?

Le Japonais de 27 ans met ainsi fin à son passage de deux ans et demi chez les Reds et va découvrir la Ligue 1, comme l'a confirmé l'AS Monaco ce mardi après-midi dans un communiqué publié sur son site officiel : "L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Takumi Minamino. Le milieu de terrain offensif international japonais, 27 ans, s’est engagé pour 4 saisons, jusqu’en juin 2026".

Monaco d'accord avec Liverpool pour Minamino

Liverpool recevra une rémunération fixe de 15 millions d'euros et 3 millions d'euros supplémentaires liés à la performance du Japonais. Cela représente un bénéfice important par rapport aux 8,4 millions d'euros qu'ils ont payés pour le faire venir du Red Bull Salzbourg en janvier 2020. Takumi Minamino a fait 55 apparitions pour les Reds, marquant 14 buts, et a signé un contrat de quatre ans avec Monaco, le liant au club de la Princpauté jusqu'en 2026. Pour ce qui est de son salaire, il n'est pas encore connu, mais il gagnait 4,5 millions d'euros par an chez les Reds et il y a fort à parier qu'il gagnera quasiment autant à l'ASM.

"Je suis heureux de faire partie de ce projet excitant"

Takumi Minamino est très heureux de rejoindre Monaco comme il l'a confié sur le site du club : "C'est une grande joie pour moi de rejoindre l'AS Monaco. Je suis très heureux de faire partie de ce projet très excitant, dans un club avec une grande tradition et parmi les plus reconnus en Ligue 1. Je suis impatient de découvrir mon nouvel environnement et de faire tout ce que je peux pour aider l'équipe".

Paul Mitchell, le directeur sportif du club, s'est également félicité du recrutement de l'international japonais : "Nous sommes très heureux et excités d'accueillir Takumi à l'AS Monaco. C'est un joueur que nous connaissons depuis de nombreuses années et depuis son arrivée en Europe, il a acquis de l'expérience au plus haut niveau, notamment dans les compétitions européennes, et a remporté de nombreux titres".

"Avec sa culture de la gagne, sa capacité à jouer à différents postes sur le terrain et son statut de joueur clé de son équipe nationale, nous sommes convaincus que Takumi contribuera au développement de notre jeune équipe et aidera le groupe à atteindre nos objectifs. Nous sommes ravis qu'il ait décidé de faire partie de notre projet et lui souhaitons la bienvenue", a conclu le dirigeant monégasque.

Klopp remercie Minamino

Du côté de Liverpool, Jürgen Klopp a rendu hommage à Minamino après son départ sur le site officiel du club anglais : "C'est difficile de voir partir Taki, mais c'est un grand changement pour lui et il le mérite amplement. Un professionnel extraordinaire, un joueur super talentueux. En tant que personne, il est plein de chaleur et rend tout le monde positif. Le rêve d'un manager, pour être honnête. Je suis sûr qu'il y aura ceux qui pensent que ça n'a pas marché. Ceux qui pensent cela ont tort. Je ne l'accepte pas".

"Sa contribution dépasse de loin les opportunités que nous avons pu lui donner, en termes de début de match. Il nous a rendus meilleurs chaque jour où il était avec nous - pas seulement lors des matchs auxquels il a participé, mais à chaque séance d'entraînement. Une attitude parfaite, une mentalité de gagnant. Ses performances et ses buts sont la raison pour laquelle nous avons dû redécorer le mur des champions si souvent. Ses réalisations ici résisteront à l'épreuve du temps. Je sais qu'il aura beaucoup de succès à Monaco. Je suis sûr que nous le regarderons avec un mélange de célébration et d'envie alors qu'il progresse et s'épanouit là-bas. Il part avec notre reconnaissance et nos meilleurs vœux. Merci, Taki", a conclu le technicien des Reds.