Philipp Lahm futur président de la fédération allemande ?

Reinhard Grindel, l'actuel homme fort de la DFB, est en passe de céder sa place. Pour lui succéder, le nom de Philipp Lahm est avancé outre-Rhin.

Reinhard Grindel se prépare à quitter ses fonctions de président de la Fédération allemande de football (DFB) et à prendre sa retraite. Sa succession est ouverte, croit savoir Goal and Spox. Et la légende du , Philipp Lahm, ferait partie des personnes susceptibles de reprendre le flambeau.

Ancien membre du Parlement, Grindel occupe son poste actuel depuis mai 2016, après avoir déjà occupé un poste de trésorier. Son règne a été semé d'embûches, ayant notamment commis beaucoup de mauvais choix durant son mandat. Et les critiques outre-Rhin ne l'ont pas épargné, le tenant notamment comme responsable de la faillite de la Mannschaft à l'occasion du dernier Mondial.

Grindel a dilapidé tout son crédit

La mauvaise gestion du cas Ozil lui est notamment imputable. Et si le milieu d' a décidé de se retirer sur la scène internationale, c'est en grande partie à cause de la communication de Grindel. Le joueur avait laissé entendre qu'il était devenu le bouc émissaire des échecs des autres. Il a réagi à certains propos tenus contre lui en déclarant : "Si nous gagnons, je suis allemand. Si nous perdons, je suis un immigrant". Grindel a donc été la principale cible de la colère des des défenseurs d’Ozil, l’obligeant à admettre qu’il aurait dû soutenir davantage un professionnel expérimenté durant cette passe difficile.

Depuis cette affaire, de nouvelles pressions ont été exercées sur Grindel. Un rapport du magazine allemande Spiegel a été publié vendredi, faisant état d'allégations selon lesquelles des revenus supplémentaires seraient générés. Il est accusé d'avoir dissimulé à d'autres membres de la fédération les paiements qui lui ont été versés. Des questions sur sa capacité à manager et diriger ont aussi été soulevées lors de la dernière réunion du comité exécutif de la DFB. On estime que cette succession de crises ne se serait pas produire avec un président plus compétent et qui a le recul nécessaire pour mener les bonnes réflexions.

La DFB veut restaurer son image

Grindel a maintenant perdu presque tout soutien. Aucun de ses 11 vice-présidents ne lui a manifesté des mots d'encouragement lorsque Bild lui a posé des questions. Il compte également peu de partisans au siège de la DFB à Francfort. En conséquence, la logique voudrait qu'il s'en aille. Et Goal et Spox croit savoir qu'une démission de sa part devrait survenir d'ici la fin de la semaine.

Le poste de président de la DFB n'est pas encore officiellement vacant mais la recherche d’un successeur à Grindel a déjà été lancée.

Aller de l'avant rapidement et de manière substantielle est considéré comme d'une importance primordiale pour la DFB, qui cherche à rétablir son image et à entamer une nouvelle ère plus positive. Des rapports, tels que ceux de ZDF, suggèrent que l'ancien capitaine du Bayern, en l'occurrence Philipp Lahm, serait le candidat préféré pour ce poste si prestigieux. Agé de 35 ans, l'ancien défenseur qui a mené son pays vers la gloire mondiale en 2014 et a pris sa retraite à la fin de la campagne 2016-2017, a œuvré dernièrement comme ambassadeur de la candidature de l' à l’Euro 2024. Une candidature qui a porté ses fruits.