Peter Bosz s’est confié sur son passage comme entraîneur du Borussia Dortmund. Dans une masterclass de Omroep Brabant, il explique pourquoi il a été rapidement licencié par le cador allemand.

La masterclass a eu lieu début décembre au Muziekgebouw Eindhoven et est disponible depuis ce jeudi sur le site du diffuseur régional. Dans la salle, Bosz a été interrogé sur le fait de savoir s’il avait déjà dû faire des concessions sur sa vision lorsqu’il travaillait avec un très bon joueur qui n’exécutait pas ce que l’entraîneur attendait de lui.

Bosz indique qu’il l’a fait au Borussia Dortmund, mais qu’il l’a regretté par la suite. L’entraîneur avait connu un excellent départ en Allemagne. Il avait remporté avec le BVB ses cinq premiers matches de championnat et comptait, en tête du classement, cinq points d’avance sur le Bayern Munich.

Ensuite est arrivé un match de Ligue des champions contre le Real Madrid, perdu 1-3 à domicile. « C’est à ce moment-là que Sokratis Papastathopoulos, un défenseur central grec, le gardien et le milieu défensif sont allés s’asseoir ensemble et ont dit : “Cet entraîneur est complètement fou. On monte beaucoup trop. Regardez, on encaisse trois buts” », raconte Bosz.

« Ce sont eux qui ont fait en sorte que l’équipe commence en fait à se désagréger. J’aurais dû intervenir. Je n’aurais pas dû entamer des discussions avec eux, j’aurais dû les mettre dehors tout de suite. Avec le recul, c’est ce que j’aurais dû faire. »

En dehors de Papastathopoulos, Bosz ne cite aucun autre nom, mais il vise peut-être le gardien Roman Bürki et Nuri Sahin, qui avaient joué contre le Real Madrid et étaient alors des titulaires réguliers.

Bosz a finalement été licencié en décembre 2017, après n’avoir remporté qu’un seul de ses treize derniers matches. Il raconte comment Louis van Gaal a voulu savoir très précisément, lors d’un dîner, ce qui s’était mal passé à Dortmund.

Problèmes avec Aubameyang

« Aubameyang était mon premier attaquant. Le directeur technique m’avait indiqué à mon arrivée qu’il n’y aurait pas de changements dans l’effectif, mais qu’Aubameyang partirait encore pour la Chine », a expliqué Bosz à Van Gaal. « Dortmund devait recevoir 87 millions d’euros pour le transfert et lui pouvait y gagner 24 millions d’euros nets par an. Dans ce cas, je comprends qu’on ne puisse pas le retenir. »

Finalement, le transfert a quand même capoté. « Aubameyang en était en colère, surtout parce que le directeur technique a dit une semaine plus tard que plus personne ne partirait de l’effectif. Peu après, Ousmane Dembélé a été vendu à Barcelone pour 140 millions d’euros. Aubameyang était en colère et arrivait chaque jour avec une minute de retard dans le vestiaire. »

Bosz explique ensuite qu’il a pris Aubameyang à part. « Il m’a dit que cela n’avait rien de personnel contre moi, mais que cela venait du club. Aubameyang continuait d’arriver en retard. À un moment donné, j’avais ensuite une conférence de presse et il avait fait venir une chaîne YouTube française, avec laquelle il était encore énormément occupé la veille du match. Là, ç’a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Ce week-end-là, je ne l’ai donc pas titularisé. »

Van Gaal a voulu savoir ce qui s’était passé ensuite. « “Et alors ?”, a-t-il demandé. Je lui ai expliqué que je n’avais pas emmené Aubameyang pour le déplacement à Stuttgart. “Et alors ?”, a de nouveau demandé Van Gaal. Le lendemain, j’ai organisé une discussion avec tout l’effectif, car tout le monde avait quelque chose à dire. Et un jour plus tard, Aubameyang s’est de nouveau entraîné avec le groupe. »

« Van Gaal a alors dit : “Erreur !!!! Tu aurais dû le renvoyer.” J’étais complètement sous le choc et j’ai indiqué qu’Aubameyang était parti l’hiver suivant à Arsenal pour environ soixante millions d’euros. Je ne peux quand même pas le renvoyer ? Tu sais quelle réponse Van Gaal m’a donnée à ce moment-là ? “Non, et ensuite c’est toi qu’on a renvoyé.” Et ce n’est pas faux », conclut Bosz en riant.



