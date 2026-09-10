Peter Bosz : « La KNVB a laissé passer une chance. Maintenant, il est trop tard »

Peter Bosz estime que la KNVB a laissé passer une chance ces derniers temps, comme il l’a fait savoir en conférence de presse après PSV - Shakhtar Donetsk (1-1). Selon l’entraîneur de 62 ans, la fédération néerlandaise aurait dû faire davantage pour attirer Mauro Júnior en équipe des Pays-Bas, mais il est désormais trop tard.

Mauro a en effet reçu cette semaine sa première convocation avec la sélection brésilienne. « C’est un arrière gauche comme j’en connais peu », a expliqué le sélectionneur Carlo Ancelotti pour justifier son choix. « J’aimerais l’observer de plus près, car il me semble qu’il a un profil très intéressant. »

En raison de son long séjour aux Pays-Bas, Mauro aurait toutefois pu être éligible à l’équipe des Pays-Bas dès 2022. Le gaucher polyvalent avait en outre indiqué à plusieurs reprises qu’il était ouvert à cette possibilité.

« Mais alors que le petit Brésilien est devenu ces dernières années l’un des piliers du PSV et a été sacré champion des Pays-Bas à quatre reprises, ni le sélectionneur Ronald Koeman ni le directeur du football d’élite Nigel de Jong n’ont jamais entrepris la moindre démarche pour le sonder en vue de l’équipe des Pays-Bas », a écrit De Telegraaf.

Selon Bosz, il s’agit d’une occasion manquée pour la KNVB, comme il l’a laissé entendre jeudi. « Je pense que la KNVB a laissé passer une chance. Les bons arrières gauches, il n’y en a pas beaucoup », estime l’entraîneur du PSV.

« Et si, à un moment du tournoi, tu as besoin de lui à un autre poste, il peut aussi y jouer. Je pense que les Pays-Bas auraient très bien pu se servir de lui, mais je crois qu’il est maintenant trop tard pour ça », a ajouté Bosz.

Lors de la dernière Coupe du monde, Micky van de Ven a systématiquement joué au poste d’arrière gauche avec les Pays-Bas, mais avec Jorrel Hato, Ian Maatsen et éventuellement Nathan Aké, Xavi dispose de davantage d’options.