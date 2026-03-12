"Personne n'a piégé Xabi Alonso", Thibaut Courtois règle ses comptes

Le portier belge a tenu à démentir l'idée que ses coéquipiers étaient indisciplinés et avaient plus d'influence que l'entraîneur.





Courtois a réalisé une nouvelle belle performance contre City, effectuant un arrêt crucial face à Nico O'Reilly et délivrant une passe décisive à Fede Valverde pour l'ouverture du score.





« Ils savent que j'ai une excellente frappe de loin. Évidemment, je ne suis pas Ter Stegen, mais j'ai une bonne frappe de loin ; nous avons travaillé dessus, surtout contre les équipes qui laissent beaucoup d'espace en défense. Et cela, avec de bons ballons comme ceux qu'on reçoit en Ligue des Champions, permet de faire ces passes », a-t-il déclaré à Cadena SER après le match.













Courtois a également tenu à répondre à certaines affirmations de la presse, affirmant que la plupart des spéculations autour du club ces derniers mois n'étaient que pure spéculation.





« On ne lit pas ce que vous dites (rires). Je suis chez moi et j'analyse ce que j'ai à analyser avec Llopis [Luis Llopis, entraîneur des gardiens]. Il y a des choses qui passent entre les mailles du filet, on n'est pas sur Mars, mais on ne lit pas tout ce que vous dites. Vous dites des choses que vous croyez vraies, alors qu'elles ne le sont pas. Évidemment, personne ne va le nier publiquement, mais j'ai lu des choses qui… oh mon Dieu (rires) ! C'est votre travail et je le respecte », a-t-il commenté plus tard au Diario AS.





Le vestiaire du Real Madrid a été décrit comme un groupe de stars qui doivent être traitées comme telles par leur entraîneur, quel qu'il soit, par crainte de rébellion. Courtois a affirmé que lui et ses coéquipiers suivent scrupuleusement les instructions de l'entraîneur.





« Vous croyez qu'on est une pépinière et qu'on fait ce qu'on veut ? Ce n'est pas le cas. On respecte les entraîneurs, le staff technique, tout le monde. Beaucoup de critiques sont injustes. D'autres sont justifiées, et c'est normal. Parfois, on joue mal : contre le Celta, Getafe… On est en partie responsables, et je l'admets. Mais aujourd'hui, on a fait un pas en avant en tant qu'équipe, et il faut s'en souvenir. Si on se bat les uns pour les autres, ça finira par payer. »





« J'ai l'impression que lors de ma première année, on était bien plus mal qu'aujourd'hui, et il n'y avait pas cette ambiance toxique. Il faut plus de respect dans le vestiaire. Dire des choses comme quoi on a plus de pouvoir que l'entraîneur ou qu'on ne voulait pas jouer à Albacete, c'est inacceptable. On est des professionnels et on fait toujours ce que l'entraîneur nous dit. Ça n'existe pas ici ; ici, c'est le Real Madrid. »





« Personne n'a piégé Xabi Alonso » – Courtois





Après l'arrivée d'Alvaro Arbeloa et ses résultats mitigés à ses débuts, les critiques se sont portées sur les joueurs du Real Madrid. Pourtant, de nombreuses rumeurs circulaient selon lesquelles ils ne s'entendaient pas avec leur prédécesseur, Alonso, dont l'approche impliquait trop d'analyse vidéo.





« Je ne crois pas que ce soit le cas. Personne n'a piégé Xabi. Dire qu'on n'aime pas ses tactiques, qu'on n'aime pas les vidéos… J'ai eu Antonio Conte, et on pouvait passer une heure à regarder des vidéos. Ça ne me dérangeait pas, parce que nous sommes des professionnels. C'est mon métier. Jouer avec des amis, c'est une chose. Dans ce cas-là, c'est normal de ne pas avoir envie de regarder une vidéo pendant une demi-heure. Mais si je dois regarder une vidéo, je la regarde. »